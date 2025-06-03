Украинцы массово жалуются на мобильную связь и интернет: в каких городах ситуация хуже всего

В мае украинцы более 400 раз жаловались на низкое качество мобильной связи и интернета. Почти пятая часть обращений поступила из Киева, а также немало – из Львовской, Днепропетровской и Харьковской областей.

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Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК). Регулятор уверяет, что ежедневно системно обрабатывает обращения украинцев для обеспечения надлежащего качества связи и справедливого отношения со стороны операторов.

Всего в прошлом месяце комиссия зафиксировала 433 обращений – то есть практически по 14 ежедневно. Больше всего вопросов касались:

мобильной голосовой связи и текстовых сообщений – 242 обращения (55,9%);

фиксированной голосовой связи – 44 (10,2%);

фиксированного интернета – 45 (10,4%);

мобильного интернета – 20 (4,6%);

услуг почтовой связи – 29 (6,7%).

Среди регионов, откуда поступали жалобы, лидируют Киев (84 обращения), Львовская (39), Днепропетровская (38) и Харьковская (34) области. Обращение было рассмотрено вовремя, в соответствии с требованиями действующего законодательства, заверили в НКЭК, в частности: 52 обращения были решены положительно, 120 – сопровождены предоставлением разъяснений и информации.

В случае возникновения проблем со связью или почтовыми услугами украинцам советуют, в первую очередь, обращаться к своим поставщикам услуг. А если решить вопрос не удалось – в НКЭК:

заполнив форму на сайте комиссии;

по номеру горячей линии (каждую среду): (044) 202-00-81);

в общественную приемную: (044) 202-00-68.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в апреле украинцы провели 27 332 переноса мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP). Чаще всего номера переносили на lifecell – на этот оператор перешли 16 169 абонентов других сетей. А уходили от Vodafone – всего 11 022 номеров.

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