Украинцы массово ввозят подержанные авто из-за границы: какие марки и модели выбирают

В апреле 2026 года украинцы ввезли более 19 тысяч подержанных авто, однако рынок заметно замедлился по сравнению с прошлым годом из-за возврата НДС (налог на добавленную стоимость) на электромобили. Несмотря на это, украинцы продолжают активно покупать как 10-летние бюджетные машины, так и премиальные Porsche, Maserati и даже Lamborghini.

Об этом сообщает Институт исследования авторынка. В апреле украинцы впервые зарегистрировали 19 323 подержанные легковушки, ввезенные из других стран, это стало лучшим показателем 2026 года, хотя до результатов прошлого года рынку еще далеко.

По сравнению с мартом количество первых регистраций выросло на 2,5%, однако если сравнивать с апрелем 2025 года – рынок просел на 9,1%. В прошлом году ситуация выглядела значительно оптимистичнее. В 2025 году импорт подержанных авто рос почти ежемесячно – от 14,5 тысячи машин в январе до более 41 тысячи в декабре.

Для сравнения, нынешний максимум в 19,3 тысячи авто выглядит значительно скромнее. Эксперты говорят, что рынок фактически уперся в определенный "потолок". Украинцы продолжают покупать машины, однако делают это осторожнее из-за изменения налоговых условий и общего роста расходов.

Одним из ключевых факторов охлаждения рынка стало возвращение НДС на электромобили. Именно электрокары в последние годы были одним из главных драйверов импорта, ведь позволяли существенно экономить на топливе и обслуживании. После введения налога электромобили стали менее доступными для широкого круга покупателей.

Поэтому часть украинцев или откладывает покупку, или переходит на более дешевые бензиновые или дизельные модели. Специалисты отмечают, что именно электрический сегмент ранее обеспечивал активное обновление автопарка страны, однако теперь его темпы существенно замедлились.

Самой популярной маркой среди импортируемых автомобилей традиционно остался Volkswagen. В то же время высокие позиции Audi и BMW свидетельствуют о том, что спрос на подержанный премиум в Украине никуда не исчез.

Особенно заметен интерес к компактным кроссоверам. Именно поэтому Volkswagen Tiguan в апреле опередил легендарный Volkswagen Golf и стал самой популярной моделью среди "свежепригнанных" авто.

Средний возраст импортируемых автомобилей в апреле составил 10 лет. Из-за налоговой нагрузки, подорожания логистики и общего роста стоимости авто многие украинцы уже не могут позволить себе относительно новые машины, как это было несколько лет назад. Поэтому все чаще выбирают более старые модели в хорошем техническом состоянии.

Эксперты отмечают, что такая тенденция может негативно повлиять на темпы обновления украинского автопарка в будущем. В структуре импорта наибольшую долю получили бензиновые автомобили – 55,9% всех первых регистраций.

На втором месте остаются дизельные модели с показателем 21,3%. Электромобили заняли третью позицию – 11,4% рынка. Также украинцы активно завозили гибриды, которые получили долю 8,0%. Автомобили с ГБО охватили 3,0% рынка, а машины с заводским газовым оборудованием лишь 0,4%.

Такая структура показывает, что украинские покупатели сейчас ориентируются прежде всего на практичность, доступность ремонта и возможность быстро заправить авто без дополнительных затрат на зарядную инфраструктуру. Несмотря на общее замедление рынка, сегмент дорогих автомобилей продолжает активно пополняться. Только в апреле украинскую регистрацию получили:

77 Porsche;

7 Maserati;

3 Lamborghini;

1 Aston Martin;

1 Bentley.

Особенно показательно выглядит появление Lamborghini и Aston Martin, ведь речь идет о сверхдорогих моделях, которые остаются символом статуса и роскоши. Аналитики прогнозируют, что в ближайшие месяцы ситуация вряд ли кардинально изменится.

Возвращение НДС на электромобили уже повлияло на структуру рынка, а общий рост расходов сдерживает массовое обновление автопарка. В то же время спрос на подержанные автомобили все равно будет оставаться высоким, поскольку для большинства украинцев именно пригнанные авто остаются самым доступным способом приобрести транспорт в хорошем состоянии.

