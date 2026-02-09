Украинцы активно везут авто из-за границы: названы самые популярные модели

В 2025 году в Украину импортировали 444,9 тыс. транспортных средств, что на 17% больше, чем годом ранее, а средний возраст нововвезенных авто составляет 9 лет. Каждый четвертый ввезенный автомобиль был электрическим, а самым популярным брендом остается Volkswagen, тогда как среди моделей лидирует Tesla Model Y.

Об этом сообщают аналитики Опендатабот. По данным Министерства внутренних дел, общий объем ввезенных авто вырос на 17% по сравнению с 2024 годом.

В то же время эти показатели все еще существенно уступают довоенному уровню – примерно на треть меньше, чем в 2021 году. Украинский рынок остается ориентированным преимущественно на подержанные автомобили, а средний возраст нововвезенного транспорта стабильно держится на уровне 9 лет.

В течение 2025 года в Украину импортировали 444 860 транспортных средств. Более 70% из них – автомобили с пробегом. Несмотря на рост общего импорта, возрастная структура почти не изменилась, ведь средний возраст ввезенных авто составляет 9 лет, что является лучшим показателем, чем в 2021 году, когда он достигал 11 лет.

Вместе с массовыми моделями в страну попадали и настоящие автомобильные раритеты. Среди них мопед Honda Monkey 1967 года, классический Chevrolet Corvette 1971 года, а также довольно "взрослые" электромобили, в частности Peugeot iOn, которому исполнилось 15 лет.

Наибольшую долю импорта традиционно занимают бензиновые авто – 195 059 единиц. Однако 2025 год стал знаковым для электротранспорта. Накануне возвращения налогов на ввоз электроавто спрос на них резко вырос и каждое четвертое авто, которое пересекло границу, было электрическим.

Всего в Украину ввезли 109 309 электромобилей, что даже больше, чем дизельных. Интересно, что среди 504 люксовых авто, которые подпали под налог на роскошь, почти половина также оказалась электрической.

Безоговорочным лидером по количеству ввезенных авто в 2025 году остается Volkswagen, бренд занял первое место в 20 областях Украины. В то же время в регионах наблюдались и нетипичные исключения:

в Одесской области лидером стал BMW;

в Черниговской и Донецкой – Renault;

в Херсонской области первое место неожиданно занял мотобренд Spark.

Среди отдельных моделей наиболее популярной импортированной машиной года стала Tesla Model Y. Почти каждое пятое ввезенное транспортное средство было зарегистрировано в столице. В Киеве в 2025 году поставили на учет 80 425 авто. Вторую позицию удерживает Львовская область – 51 730 автомобилей. В пятерку регионов-лидеров также вошли:

Киевская область – 28 179 авто;

– 28 179 авто; Днепропетровская область – 26 311 авто;

– 26 311 авто; Ривненская область – 23 608 авто.

Как сообщает "Укравтопром", в январе 2026 года украинский автопарк пополнили 2873 электромобиля (BEV). При этом спрос на электротранспорт снизился на 21% по сравнению с январем прошлого года.

Основную долю составили легковые авто – 2740 единиц, из которых 952 новые и 1788 подержанные. Из 133 коммерческих электромобилей новыми были только 37. Среди новых электромобилей в январе лидировали:

BYD Леопард 3 – 169 авто;

– 169 авто; BYD Sea Lion 06 – 97;

– 97; Volkswagen ID.UNYX – 96;

– 96; Зикр 001 – 77;

– 77; BYD Song Plus – 68.

В сегменте подержанных электрокаров чаще всего впервые регистрировали:

Tesla Model 3 – 219 авто;

– 219 авто; Nissan Leaf – 213;

– 213; Tesla Model Y – 169;

– 169; Renault Zoe – 79;

– 79; Kia Niro – 79.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, резкий рост тарифов на зарядку электромобилей в Украине может подтолкнуть владельцев таких авто к мыслям о его продаже из-за неэкономичности. Впрочем, эксперты советуют повременить с этим – из-за рисков для цен, инфраструктуры и перепродажи авто рынок входит в период турбулентности.

