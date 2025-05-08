Украинцы массово покупают старые электромобили: сколько стоит самая популярная модель

Украинцы существенно нарастили покупку электромобилей. В апреле они приобрели 5 792 таких машин, что сразу на 37% выше, чем годом ранее. При этом большинство таких автомобилей являются подержанными. Самой же популярной б/у моделью стала TESLA Model Y. В Украине такую можно купить как за 8 500, так и 62 500 долларов.

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О росте продаж электрокаров сообщает Укравтопром. Отмечается: в целом, большинство таких машин составляют легковики – их было куплено 5 623 штуки. При этом:

новых – 922 единицы;

б/у – 4 701 единицу.

Коммерческих же электромобилей (предназначенных для перевозки товаров, грузов или пассажиров с целью получения прибыли) было приобретено всего 169 единиц. Из новых – лишь 9.

Какие б/у электрокары самые популярные

В целом же, отмечается, самой популярной моделью среди купленных украинцами б/у электромобилей стала TESLA Model Y таких машин было куплено 552 единиц. В топ-5 также вошли:

NISSAN Leaf – 544 единиц;

TESLA Model 3 – 478 единиц;

KIA Niro – 350 единиц;

HYUNDAI Kona – 296 единиц.

Сколько стоит самая популярная модель

В Украине стоимость самого популярного подержанного электрокара – TESLA Model Y – зависит от ряда параметров. В частности, от состояния, пробега и т.п. Так, по данным auto.ria:

авто 2022 г.в. с пробегом 47 тыс. км, после ДТП стоит 8 500 долларов;

авто 2021 г.в. с пробегом 60 тыс. км продают за 18 800 долларов;

отремонтированное после ДТП авто 2023 г.в. продают за 30 000 долларов;

авто 2022 г.в.с пробегом 28 тыс. км – за 62 500 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, продажа гражданами легковых автомобилей в Украине облагается налогом – за исключением первой реализации в году. Это означает, что украинцы, продающие в год 2 и более машин, должны отдать государству часть суммы в качестве налога. При этом сама ставка зависит от ряда параметров: к примеру, реализация второго легкового авто в году облагается 5%-ным налогом на доходы физлиц.

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