Украинцы массово покупают старые авто на бензине: какая цена самой популярной модели

Украинцы существенно нарастили покупку импортных легковых авто с бензиновыми двигателями. В частности, в апреле-2026 таких машин было куплено 13,6 тыс. штук, что сразу на 15% превысило прошлогодний показатель. При этом подавляющее большинство из этого количества пришлось на б/у авто – 11,2 тыс. штук. Самой популярной же моделью стал VOLKSWAGEN Tiguan – таких машин было приобретено 730 единиц. Купить же такую в Украине можно как за 11 999, так и 25 999 долларов.

Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили:

в целом, б/у авто в апреле завезли на 16% больше, чем в это же время в 2025 году;

новых машин украинцы купили 2,4 тыс. штук – на 12% больше.

Какие б/у авто на бензине самые популярные в Украине

Вместе с тем, отмечается, кроме VOLKSWAGEN Tiguan, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:

VOLKSWAGEN Golf – 692 штуки;

NISSAN Rogue – 612 штуки;

AUDI Q5 – 605 штуки;

AUDI A4 – 352 штуки.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – VOLKSWAGEN Tiguan – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

Авто 2021 г. в. с 65 тыс. км пробега, после ДТП, по данным auto.ria, продают за 11 999 долларов.

Машину 2022 г. в. со 175 тыс. км пробега после аварии можно купить за 18 999 долларов.

Авто 2024 г. в. с 30 тыс. км пробега продают за 25 999 долларов.

