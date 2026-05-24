Украинцы массово покупают старые авто на бензине: какая цена самой популярной модели
Украинцы существенно нарастили покупку импортных легковых авто с бензиновыми двигателями. В частности, в апреле-2026 таких машин было куплено 13,6 тыс. штук, что сразу на 15% превысило прошлогодний показатель. При этом подавляющее большинство из этого количества пришлось на б/у авто – 11,2 тыс. штук. Самой популярной же моделью стал VOLKSWAGEN Tiguan – таких машин было приобретено 730 единиц. Купить же такую в Украине можно как за 11 999, так и 25 999 долларов.
Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили:
- в целом, б/у авто в апреле завезли на 16% больше, чем в это же время в 2025 году;
- новых машин украинцы купили 2,4 тыс. штук – на 12% больше.
Какие б/у авто на бензине самые популярные в Украине
Вместе с тем, отмечается, кроме VOLKSWAGEN Tiguan, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:
- VOLKSWAGEN Golf – 692 штуки;
- NISSAN Rogue – 612 штуки;
- AUDI Q5 – 605 штуки;
- AUDI A4 – 352 штуки.
Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто
В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – VOLKSWAGEN Tiguan – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:
- Авто 2021 г. в. с 65 тыс. км пробега, после ДТП, по данным auto.ria, продают за 11 999 долларов.
- Машину 2022 г. в. со 175 тыс. км пробега после аварии можно купить за 18 999 долларов.
- Авто 2024 г. в. с 30 тыс. км пробега продают за 25 999 долларов.
Как сообщал OBOZ.UA, также украинцы существенно нарастили покупку новых легковых автомобилей. В марте таких авто было куплено около 5,9 тыс. штук, что на 16% больше, чем было в этот же период в прошлом году.
