Украинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной модели

В мае а украинцы купили 3,8 тыс. подержанных лековых авто из США. Средний возраст таких авто составил 6,3 года. Самой популярной моделью стала стал FORD Escape – таких авто было куплено 410 единиц. Приобрести такую машину в Украине можно как за 7 900, так и 27 000 долларов.

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Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили:

львиную долю рынка б/у "американцев" в Украине составили авто на бензине – 57%;

электромобили охватили 21%;

гибриды – 14%;

авто на дизеле – 5%;

автомобили с ГБО – 3%.

Какие б/у авто самые популярные в Украине

Вместе с тем, отмечается, кроме FORD Escape, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:

BMW X3 – 273 штуки;

NISSAN Rogue – 264 штуки;

TESLA Model Y – 254 штуки;

BMW X5 – 240 штук.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – FORD Escape – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

Авто 2022 г. в. со 107 тыс. км пробега, после ДТП, по данным auto.ria, продают за 7 900 долларов.

Машину 2023 г. в. с 77 тыс. км пробега после аварии можно купить за 16 999 долларов.

Авто 2022 г. в. с 73 тыс. км пробега, после ДТП продают за 28 890 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, в мае 2026 года украинцы купили 18 тыс. подержанных лековых авто. Средний возраст таких машин составил 9,4 года.Самой популярной моделью стал VOLKSWAGEN Golf.

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