Украинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной модели
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В мае а украинцы купили 3,8 тыс. подержанных лековых авто из США. Средний возраст таких авто составил 6,3 года. Самой популярной моделью стала стал FORD Escape – таких авто было куплено 410 единиц. Приобрести такую машину в Украине можно как за 7 900, так и 27 000 долларов.
Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили:
- львиную долю рынка б/у "американцев" в Украине составили авто на бензине – 57%;
- электромобили охватили 21%;
- гибриды – 14%;
- авто на дизеле – 5%;
- автомобили с ГБО – 3%.
Какие б/у авто самые популярные в Украине
Вместе с тем, отмечается, кроме FORD Escape, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:
- BMW X3 – 273 штуки;
- NISSAN Rogue – 264 штуки;
- TESLA Model Y – 254 штуки;
- BMW X5 – 240 штук.
Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто
В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – FORD Escape – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:
- Авто 2022 г. в. со 107 тыс. км пробега, после ДТП, по данным auto.ria, продают за 7 900 долларов.
- Машину 2023 г. в. с 77 тыс. км пробега после аварии можно купить за 16 999 долларов.
- Авто 2022 г. в. с 73 тыс. км пробега, после ДТП продают за 28 890 долларов.
Как сообщал OBOZ.UA, в целом, в мае 2026 года украинцы купили 18 тыс. подержанных лековых авто. Средний возраст таких машин составил 9,4 года.Самой популярной моделью стал VOLKSWAGEN Golf.
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