Украинцы массово покупают подержанные автомобили из-за рубежа: какие модели выбирают и какова их стоимость

В первом полугодии украинцы приобрели 26,3 тысячи ввезенных из-за рубежа подержанных автомобилей возрастом до пяти лет, а самым популярным стал Nissan Rogue, который всего на семь машин опередил Tesla Model Y. На украинском рынке такой кроссовер, в зависимости от года выпуска, пробега и комплектации, сейчас стоит в среднем от 540 тысяч до 1 млн гривен, а почти половину всех "свежих" импортных авто уже составляют электромобили и гибриды.

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Об этом сообщает "Укравтопром". Всего с января по июнь украинский автопарк пополнился 111,5 тысячами импортированных подержанных легковых автомобилей. Из них 26,3 тысячи, или почти 24%, составили машины возрастом до пяти лет.

Украинцы все чаще выбирают электромобили

Несмотря на то, что наибольшую долю среди импортированных автомобилей возрастом до пяти лет по-прежнему занимают бензиновые модели, электрифицированный транспорт продолжает быстро набирать популярность. Структура импорта выглядит следующим образом:

бензиновые автомобили – 50%;

электромобили – 25%;

гибриды – 18%;

дизельные автомобили – 6%;

автомобили с газобаллонным оборудованием — всего 1%.

Таким образом, почти каждый второй ввезенный автомобиль этого сегмента уже имеет электрическую или гибридную силовую установку.

Nissan Rogue опередил Tesla

Самым популярным импортным автомобилем возрастом до пяти лет стал Nissan Rogue. В первую десятку вошли:

Nissan Rogue – 1380 автомобилей; Tesla Model Y – 1373; Mazda CX-5 – 1169; Volkswagen Tiguan – 1152; Tesla Model 3 – 883; Ford Escape – 806; Audi Q5 – 731; Kia Niro – 521; Jeep Compass – 495; BMW X5 – 467.

Рейтинг демонстрирует сразу две тенденции украинского авторынка. Во-первых, покупатели все чаще отдают предпочтение именно кроссоверам. Во-вторых, электромобили уже уверенно конкурируют с традиционными бензиновыми моделями.

Сколько стоит самый популярный Nissan Rogue

Лидер рейтинга остается одним из самых популярных кроссоверов благодаря сочетанию цены, комплектации и доступности запчастей. По состоянию на июль 2026 года на украинском рынке автомобили 2020–2022 годов выпуска стоят в среднем:

2020 год — от 540 до 670 тыс. грн;

— от 2021 год — примерно 640–1 млн грн в зависимости от комплектации, пробега и истории автомобиля;

— примерно в зависимости от комплектации, пробега и истории автомобиля; 2022 год — около 580–850 тыс. грн.

Большинство таких автомобилей поступает в Украину из США после страховых аукционов, где они продаются после ДТП, а уже в Украине проходят ремонт и повторно поступают на рынок. Именно это позволяет удерживать их стоимость на уровне ниже, чем у новых автомобилей аналогичного класса.

Популярность Nissan Rogue, Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan, Ford Escape или Audi Q5 объясняется не только модой. Кроссоверы имеют более высокий клиренс, просторный салон, вместительный багажник и лучше приспособлены к украинским дорогам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине обновили сроки действия водительских удостоверений. Вместо документа на 30 лет, как было раньше, автомобилисты смогут оформить 5- или 15-летние удостоверения, в зависимости от выбранной категории транспортного средства.

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