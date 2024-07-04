Украинцы массово покупают автомобильный секонд-хенд: какая модель самая популярная

В июне в Украину было ввезено 18,6 тыс. б/у легковиков – на 7% больше, чем в июне-2023. Больше всего – 49% – работающих на бензине. Средний возраст подержанных машин, перешедших в июне на украинские номера, составляет 8,8 года. А самой популярной моделлю стал Volkswagen Golf – таких авто было ввезено 989 штук.

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Об этом сообщает Укравтопром. Отмечается: по сравнению же с маем-2024 б/у легковиков в Украину было ввезено меньше – на 4%.

"Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 49%. Далее следуют дизельные – 22%, электромобили – 18%, авто с ГБО – 6%, гибриды – 5%," – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 113,3 тыс. б/у легковых автомобилей. Что на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Какие автомобили самые популярные среди украинцев

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда является Volkswagen Golf – таких авто было ввезено 989 штук. В топ-10 также вошли:

Renault Megane – 691 ед.;

Skoda Octavia – 598 ед.;

Volkswagen Tiguan – 541 ед;

Volkswagen Passat – 500 ед.;

Nissan Rogue – 470 ед;

Audi Q5 – 442 ед.;

Tesla Model 3 – 419 ед;

Nissan Leaf – 410 ед;

Tesla Model Y – 367 ед.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине могут ввести новый штраф – за превышение транспортом допустимого уровня шума, чем особенно "грешат" мотоциклисты. Размер штрафа предполагается установить на уровне 17 000 грн. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.

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