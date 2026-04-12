Украинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора: на какой чаще всего переходят

В марте 2026 года украинцы провели 59 177 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты Vodafone.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК). Там отметили, что в прошлом месяце Vodafone покинули 29 375 абонентов.

От "Киевстара" ушли 21 297 абонентов. От lifecell – 8 387. А кроме того:

"Интертелеком" покинули 87 абонентов;

"ТриМоб" – 31.

Чаще всего, по данным комиссии, украинцы переносили свои мобильные номера на lifecell. Это произошло в 38 857 случаях.

На "Киевстар" в марте перенесли 12 257 номер. А кроме того:

на Vodafone – 7 984;

на "ТриМоб" – 41;

на "Интертелеком" – 38.

Таким образом, констатируется, lifecell и "Тримоб" стали единственными операторами, сумевшимм с помощью функции MNP нарастить количество абонентов. В частности:

У lifecell оно выросло на 30 470 новых подключений.

У "Тримоб" – на 10.

Как не переплачивать за мобильную связь

Вместе с тем, рассказал OBOZ.UA телеком-аналитик Александр Глущенко, очень часто украинцы много платят за мобильную связь не потому, что тарифы дорогие – а потому что не умеют ими пользоваться. Дело в том, что стоимость предложения высчитывается из количества и объема услуг, которые в них закладывают. Но очень часто, констатирует эксперт, некоторыми функциями украинцы просто не пользуются.

"Когда-то я был на тарифе, который стоил 800 грн. А тогда перешел на тариф за 135 грн – и не почувствовал дискомфорта. Я просто платил за воздух", – рассказал Глущенко.

Поэтому, отмечает он, для того чтобы платить только за то, что используется, украинцам следует четко определить для себя, что они хотят от тарифа – много минут, интернета, дополнительных функций и тому подобное. И на основе этого искать максимально релевантный тариф.

"Это логично – платить за то, чем ты пользуешься. Пересматривать условия – это нормально. Ненормально – платить за то, чем не пользуешься", – констатировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время привязки SIM-карт "Киевстара", lifecell и Vodafone к паспортам украинцев ожидать не следует. Причину этого в экспертной среде видят в большой прибыли, которую операторы получают с этого рынка и терять которую не захотят.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!