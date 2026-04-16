Украинцы массово отказываются от аренды домов: какое жилье выбирают взамен

В Украине спрос на частные дома существенно ниже спроса на квартиры – примерно на 30–50%, хотя оба сегмента движутся почти синхронно. В то же время квартиры остаются главным выбором украинцев из-за более доступной цены и большей ликвидности, тогда как дома чаще рассматривают как более дорогое и долгосрочное решение.

Видео дня

Об этом говорится в аналитике одного из профильных порталов для поиска жилья. По состоянию на март 2026 года спрос на покупку частных домов в Украине составляет примерно 50-70% от уровня спроса на квартиры.

Квартиры остаются безоговорочным лидером рынка, тогда как дома более нишевым и менее массовым вариантом. Аналитики отмечают, что несмотря на разницу в масштабе, динамика обоих сегментов практически одинакова. Рост и спад интереса происходят синхронно, а сезонные колебания почти полностью совпадают.

Украинцы реагируют на те же экономические, социальные и сезонные факторы независимо от типа жилья. Спрос на квартиры стабильно выше во все периоды и на это есть несколько причин:

более низкий по сравнению с домами бюджет входа;

больший выбор в городах;

лучшая инфраструктура;

проще содержание;

выше ликвидность при перепродаже.

Фактически квартира для большинства украинцев остается "базовым сценарием" приобретения жилья. Как объясняют эксперты, частный дом украинцы воспринимают не как временный вариант, а как долгосрочную инвестицию в комфорт и пространство.

"Дом для украинцев – это прежде всего о собственности, а не временное решение. Интерес к домам движется синхронно с рынком квартир, но остается ниже из-за высокого бюджета и более длинного цикла принятия решения", – отметила руководитель портала Людмила Кирюхина.

Иначе говоря, покупка дома требует больше времени на размышления, больших финансовых ресурсов и часто – изменения стиля жизни. Интересная картина наблюдается при сравнении аренды и покупки частных домов.

Если спрос на покупку является более равномерным в течение года, то аренда имеет четко выраженную сезонность. Аренда частных домов имеет ярко выраженную сезонность, ведь спрос резко возрастает летом, в период отпусков и отдыха, а сам интерес обычно имеет краткосрочный характер.

Зато покупка домов значительно стабильнее в течение года, почти не зависит от сезона и формируется преимущественно долгосрочными жизненными планами людей. По данным портала, после заметного спада в начале 2024 года интерес к покупке частных домов начал постепенно восстанавливаться в 2025-2026 годах.

Хотя рынок еще не вернулся к пиковым показателям прошлых периодов, тенденция выглядит положительной. Сейчас спрос стабилизируется, а колебания становятся менее резкими. Аналитики отмечают, что новые данные позволяют лучше понять поведение украинских покупателей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине аренда жилья может "съедать" от 20% до более 90% зарплаты в зависимости от города, причем самые высокие расходы сейчас в Киеве и Ужгороде. Самое доступное жилье зафиксировано в прифронтовых регионах, где доля расходов значительно ниже, но влияет фактор безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!