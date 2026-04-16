Аренда безумно "съедает" зарплаты: сколько украинцы отдают за жилье в разных городах

В Украине аренда жилья может "съедать" от 20% до более 90% зарплаты в зависимости от города, причем самые высокие расходы сейчас в Киеве и Ужгороде. Самое доступное жилье зафиксировано в прифронтовых регионах, где доля расходов значительно ниже, но влияет фактор безопасности.

Видео дня

Об этом говорится в совместном исследовании профильных порталов для поиска недвижимости и вакансий. Согласно данным, ситуация на рынке существенно отличается в зависимости от региона, уровня зарплат и спроса на жилье.

Лидером по стоимости аренды традиционно остается Киев. Здесь однокомнатная квартира в среднем стоит около 23 000 грн в месяц. В пятерку самых дорогих городов также вошли:

Ужгород – 20 500 грн;

Львов – 16 500 грн;

Ивано-Франковск – 16 400 грн;

Черкассы – 16 000 грн.

Высокие цены объясняются стабильным спросом, активной миграцией населения и ограниченным предложением жилья. Зато самые низкие цены зафиксированы в прифронтовых регионах. В частности:

Харьков около 4 900 грн;

Чернигов – 5 000 грн;

Запорожье – 6 000 грн;

Николаев – 6 000 грн.

Низкие цены здесь объясняются рисками безопасности и сниженным спросом на аренду. Аналитики также проанализировали доходы представителей самых популярных профессий – водителей, менеджеров по продажам, поваров, бухгалтеров и других. Результаты оказались показательными:

в Киеве водитель с зарплатой 45 000 грн тратит на аренду 51% дохода;

в Харькове только 13% при зарплате 37 500 грн;

во Львове около 44%;

в Днепре – 37%;

в Одессе – 29%.

Похожая ситуация наблюдается и среди менеджеров по продажам. В Киеве они вынуждены отдавать на аренду около 57% своего дохода, тогда как в Харькове этот показатель составляет всего 14%. Во Львове расходы достигают примерно 47%, в Днепре около 40%, а в Одессе на уровне 31%.

Худшее соотношение между доходами и расходами на жилье фиксируется в городах с высоким спросом на аренду, где значительная часть заработка фактически идет только на оплату квартиры. Абсолютным "антирекордсменом" стал Ужгород, где аренда может "съедать" до 92% среднего дохода. В среднем ситуация выглядит так:

Киев – 72% зарплаты;

Львов – 64%;

Днепр – 54%;

Одесса – 42%.

То есть в крупных и популярных городах жилье становится финансово тяжелой нагрузкой для жителей. Лучшее соотношение зарплаты к аренде в городах с более низкими ценами на жилье:

Харьков – 19%;

Чернигов – 22%;

Запорожье – 27%;

Николаев – 27%;

Сумы – 36%.

Города остаются самыми доступными, хотя и имеют другие риски, связанные с безопасностью. Сейчас чем безопаснее и популярнее город, тем большую часть дохода приходится тратить на жилье.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!