Украинцы купили тысячи старых авто: сколько стоит самая популярная машина

В апреле в Украину было ввезено более 20,7 тыс. б/у легковушек. Средний возраст таких машин составил 9,5 года. Самыми популярными стали машины с бензиновыми двигателями – на них пришлось 46% всего рынка. А самой популярной моделью стала VOLKSWAGEN Golf – таких авто купили 1 189 единиц. В Украине такую машину (возрастом до 5 лет) можно приобрести как за 12 200, так и за 31 500 долларов.

Видео дня

Об общей ситуации сообщили в Укравтопроме. Отмечается: в целом же в апреле украинцы нарастили покупку подержанных авто – по сравнению с апрелем-2024 они приобрели таких машин на 5% больше.

В то же время, подчеркивается, с начала 2025 года украинцы приобрели 71,3 тыс. импортированных б/у легковушек. Что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Какие авто покупают украинцы

Чаще всего покупают б/у авто на бензине – их доля составила сразу 46% от общего количества. Далее идут:

электромобили – 23%;

авто на дизеле – 22%;

гибриды – 5%;

авто с ГБО (на газу) – 4%.

В целом же, отмечается, среди подержанных авто из-за границы самым популярным стал VOLKSWAGEN Golf – таких машин купили 1 189 единиц. В топ-10 также вошли:

RENAULT Megane – 838 штук;

SKODA Octavia – 696 штук;

TESLA Model Y – 552 штуки;

NISSAN Leaf – 544 штуки;

AUDI Q5 – 511 штук;

VOLKSWAGEN Tiguan – 510 штук;

VOLKSWAGEN Passat – 491 штука;

NISSAN Rogue – 488 штук;

TESLA Model 3 – 478 штук.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом же, в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – VOLKSWAGEN Golf – зависит от ряда параметров. В частности, от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

Авто 2020 г.в. с 225 тыс. км пробега по данным auto.ria, продают за 12 200 долларов.

Машину 2021 г.в. с пробегом 143 тыс. км можно купить за 18 290 долларов.

Авто 2022 г.в. с 15 тыс. км пробега продают за 31 500 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, продажа гражданами легковых автомобилей в Украине облагается налогом – за исключением первой реализации в году. Это означает, что украинцы, продающие в год 2 и более машин, должны отдать государству часть суммы в качестве налога. При этом сама ставка зависит от ряда параметров: к примеру, реализация второго легкового авто в году облагается 5% налогом на доходы физлиц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!