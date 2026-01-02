Украинцы купили историческое количество долларов: как закончился год на валютном рынке

В течение 2025 года украинцы приобрели иностранную валюту на сумму эквивалентну $23,94 млрд. Это стало абсолютным рекордом за все время наблюдений.

Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Вопреки курсу на евроинтеграцию, фаворитом украинцев остается американский доллар.

Отмечается, что спрос на наличную валюту в течение года был неравнромерным. Наибольшие пики были фиксированы:

в январе (традиционный период сезонных колебаний);

(традиционный период сезонных колебаний); в четвертом квартале, когда ежемесячные объемы покупки достигали в среднем $2,25 млрд.

Сколько валюты продали

Объемы продаж наличной валюты населения тоже достигли многолетнего максимума – $17,11 млрд, что стало максимумом с 2021 года. Таким образом итоговая разница между покупкой и продажей валюты составила $6,83 млрд.

Это стало вторым по величине результатом в украинской истории. Больше чистый спрос наблюдался только в 2024 году – $9,84 млрд.

Стоит отметить, что доллар США стабильно сохраняет статус главного средства сбережения – американская валюта фигурирует примерно в 71% всех наличных операций. В то же время евро – примерно в 25% операций, а на остальные приходится только 3,5% рынка.

Что ждет доллар в 2026 году

В Украине курс доллара в 2026 году может достичь отметки 45 грн за доллар – это один из сценариев развития ситуации на валютном рынке. В то же время эксперты предполагают, что гривна имеет шанс остаться на уровне 2025 года.

В то же время при благоприятном прогнозе доллар вырастет, но без стремительных взлетов. Среднегодовой прогнозируемый курс на 2026 год – 43,2 грн/доллар. Ключевую роль в валютных колебаниях будет играть политика Национального банка Украины.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что будет определять курс доллара в 2026 году, сколько будет стоить валюта и есть ли риск обвала гривны до заложенного в бюджете курса 45,7 грн/доллар. В чем советуют хранить сбережения в экспертной среде, читайте в материале на нашем сайте.

