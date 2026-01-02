Украинцы купили историческое количество долларов: как закончился год на валютном рынке
В течение 2025 года украинцы приобрели иностранную валюту на сумму эквивалентну $23,94 млрд. Это стало абсолютным рекордом за все время наблюдений.
Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Вопреки курсу на евроинтеграцию, фаворитом украинцев остается американский доллар.
Отмечается, что спрос на наличную валюту в течение года был неравнромерным. Наибольшие пики были фиксированы:
- в январе (традиционный период сезонных колебаний);
- в четвертом квартале, когда ежемесячные объемы покупки достигали в среднем $2,25 млрд.
Сколько валюты продали
Объемы продаж наличной валюты населения тоже достигли многолетнего максимума – $17,11 млрд, что стало максимумом с 2021 года. Таким образом итоговая разница между покупкой и продажей валюты составила $6,83 млрд.
Это стало вторым по величине результатом в украинской истории. Больше чистый спрос наблюдался только в 2024 году – $9,84 млрд.
Стоит отметить, что доллар США стабильно сохраняет статус главного средства сбережения – американская валюта фигурирует примерно в 71% всех наличных операций. В то же время евро – примерно в 25% операций, а на остальные приходится только 3,5% рынка.
Что ждет доллар в 2026 году
В Украине курс доллара в 2026 году может достичь отметки 45 грн за доллар – это один из сценариев развития ситуации на валютном рынке. В то же время эксперты предполагают, что гривна имеет шанс остаться на уровне 2025 года.
В то же время при благоприятном прогнозе доллар вырастет, но без стремительных взлетов. Среднегодовой прогнозируемый курс на 2026 год – 43,2 грн/доллар. Ключевую роль в валютных колебаниях будет играть политика Национального банка Украины.
