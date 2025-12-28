Новый курс доллара и перерасчет зарплат: чего ждать украинцам в 2026-м

В Украине курс доллара в 2026-м может достичь отметки в 45 грн за доллар – это один из сценариев развития ситуации на валютном рынке. В то же время эксперты предполагают, что гривна имеет шанс остаться на уровне 2025 года.

Средняя зарплата может достичь 30 тыс. грн по правительственному макропрогнозу (постановление Кабмина №946). В свою очередь цены вырастут на 10,4%. Несмотря на это, эксперты прогнозируют, что темпы роста зарплат украинцев компенсируют инфляцию. Больше всего доходы вырастут у работников бюджетного сектора, ВПК и аграрной сферы.

Подробнее о том, что ожидает Украину в 2026 году – читайте в материале OBOZ.UA.

Зарплаты, курс доллара и рост цен: к чему готовиться украинцам

Следующий год не будет сильно отличаться от 2025-го, утверждает в комментарии OBOZ.UA Сергея Фурса, инвестбанкир компании "Dragon Capital". "2026-й будет годом войны. Поэтому ничего приятного в этом году не будет. Но он сильно не будет отличаться от текущего года", – пояснил он.

Зато Илья Несходовский, директор Института социально-экономической трансформации, дал более оптимистичную оценку. Он ожидает ускорения темпов экономического роста.

"Я ожидаю ускорения темпов экономического роста, увеличения ВВП. Следующий год будет в экономическом плане более-менее стабильным с потенциалом для экономического роста и определенный рост будет", – предположил господин Илья.

Однако Несходовский отметил, что нужно делать поправку на развитие ситуации на фронте: "От этого будет зависеть экономическая ситуация. Может произойти то, что сейчас никто не прогнозирует".

В целом оба эксперта соглашаются: резкие валютные колебания в следующем году не ожидаются. Базовый сценарий предусматривает относительную стабильность курса гривны с возможными незначительными колебаниями в пределах нескольких процентов.

В то же время при менее благоприятных условиях возможен сценарий умеренной девальвации – до уровня около 45 грн/доллар в конце года. Ключевую роль в этом будет играть валютная политика Национального банка Украины.

Инфляция в следующем году будет оставаться умеренной, уверены эксперты. Сергей Фурса прогнозирует рост цен на уровне 6% и отмечает, что рост доходов населения продолжает опережать инфляцию.

В то же время Илья Несходовский оценивает возможный уровень инфляции несколько выше – в пределах 8%, отмечая, что сейчас отсутствуют факторы для резкого роста цен. По его словам, основные инфляционные драйверы предыдущих лет уже сыграли свою роль. Дальнейшая динамика в значительной степени будет зависеть от категорий, которые регулируются государством.

На вопрос, стоит ли украинцам ожидать роста реальных зарплат (зарплаты с учетом инфляции), оба эксперта дали положительный ответ. Сергей Фурса отметил, что реальные зарплаты украинцев растут уже три года подряд и этот тренд продолжится. Хотя предположил, что рост замедлится в следующем году.

Илья Несходовский уточнил, в каких сферах рост зарплат будет наиболее ощутимым. Самые быстрые темпы роста зарплат прогнозируются в бюджетном секторе, ВПК и аграрной сфере. Также эксперт предполагает, что будут запущены программы восстановления, и в сфере строительства вероятно будут расти заработные платы.

В бюджетном секторе запланировано существенное повышение зарплат для учителей: на 30% в начале года и еще на 20% с сентября. Дополнительным фактором станет стабильное финансирование от европейских партнеров, которое полностью покроет потребности невоенного сектора экономики.

Еще одним драйвером роста Несходовский считает расширение международного сотрудничества в сфере ВПК, что предполагает создание новых рабочих мест и увеличение заказов. В торговле и сфере услуг также ожидается относительно успешный год.

Макропрогноз девяти неправительственных экспертов и сравнение с ожиданиями МВФ и НБУ

Реальный ВВП в следующем году может вырасти на 1-5%. Такие прогнозы озвучили аналитики девяти организаций, к которым обратились команды Центра экономической стратегии (ЦЭС) и German Economic Team.

Медианный рост ВВП составит 2,4% в условиях войны. Трудно определить, что будет дальше в условиях постоянных атак, неспособности ЕС заменить США в поддержке Украины, отмечают аналитики. Несмотря на это, инфляция замедлится, а девальвация будет незначительной.

В условиях продолжения войны в 2026 году дефицит бюджета составит более 20% ВВП. Аналитики оценивают украинскую потребность во внешнем финансировании в размере около 45 млрд долларов на 2026 год.

Прогнозы на 2026 год по росту реального ВВП колеблются от 2% (НБУ) до 4,5% (МВФ). Медианное значение прогнозов девяти неправительственных организаций держится на уровне 2,4%.

Инфляция в 2026-м по сравнению с 2025-м уменьшится. НБУ и Минэкономики прогнозируют уровень инфляции 6,6% и 9,2% соответственно. По прогнозу МВФ рост цен будет составлять 7%. В свою очередь, прогноз экспертов совпадает с прогнозом НБУ – 6,6%. Для сравнения, по оценкам НБУ в 2025 году инфляция составит 9,2%.

Прогнозируется рост курса доллара, но без стремительных взлетов. Среднегодовой прогнозируемый курс на 2026 год равен 43,2 грн/доллар.

При подготовке прогноза ЦЭС использована аналитика экспертов таких организаций: Concorde Capital, Dragon Capital, Forbes Research, ICU, IER|GET, KSE, Oxford Economics, WIIW и Ольга Погарская (прогноз не является официальной позицией ПриватБанка). Кроме неправительственных аналитиков, в прогнозе также использованы данные НБУ, Минэкономики и МВФ.

В общем, эксперты сходятся во мнении, что 2026 год не принесет резких изменений для экономики Украины, хотя ситуация будет оставаться сложной из-за войны и зависимости от внешнего финансирования. Валюта и инфляция будут относительно стабильными, а реальные доходы населения продолжат расти.