Украинцы будут проходить проверку по видео: правила пользования платежными терминалами готовятся ужесточить

В Украине могут ужесточить правила пользования платежными терминалами. В частности, обсуждается видеоверификация клиентов при проведении операций с терминалом и установка камер во всех точках. Также могут увеличить паузы между возможностью проведения операций.

Видео дня

Об этом говорится в материале Forbes. Отмечается: причиной возможных нововведений стали рекордные штрафы, которые Нацбанк "выписал" крупным игрокам на рынке.

"Причина штрафов и критики этого рынка со стороны регулятора – подозрительные операции с внесением наличных денег, что может намекать на обработку денег неизвестного происхождения. А значит, использование терминалов в различных схемах", – объяснили аналитики.

При этом подчеркивается: компании, работающие в терминальном бизнесе, планируют подписать соответствующий меморандум с Ассоциацией банков Украины. Ожидается, что в нём будут указаны:

лимиты;

ограничения для всех игроков рынка.

Эффективность под вопросом

В то же время, констатируется, отдельные участники рынка сомневаются в эффективности новых правил. Ведь, отмечается, "подобные ограничения... усложняют жизнь рядовым гражданам, а не борются с реальным источником "грязных денег".

"Проблема не в мелких пополнениях по несколько тысяч гривен, а в выводе крупных сумм из-за фиктивных "ФОПов". Которые ежедневно снимают наличные деньги по 100 000 грн", – говорится в материале.

НБУ "дал разрешение" на отслеживание банковских платежей

Ранее же Нацбанк запустил трекинг в системе электронных платежей (СЭП). Это дает возможность клиентам украинских банков отслеживать прохождение своих платежей в режиме 24/7. При этом воспользоваться новым сервисом могут как отправители, так и получатели платежей.

"Ключевым элементом трекинг-сервиса является универсальный уникальный идентификатор платежной операции – UETR. Указав UETR в ТрекСЭП, пользователь сможет получить подробную информацию о движении средств по этой операции (в то же время без персональных данных)", – рассказали в Нацбанке.

Для того чтобы воспользоваться трекингом СЭП, нужно перейти по ссылке. На открывшейся странице нужно указать:

UETR.

Сумму платежа в гривнях.

Далее – выбрать вариант ответа: полный либо сокращенный. После этого – нажать "поиск".

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в украинских банках действуют ограничения на снятие налички, соблюдение которых является обязательным для всех клиентов. Лимиты же каждый банк выставляет собственные. Например, клиенты ПриватБанка могут снять в банкомате не более 40 тыс. грн в течение 3 часов. Максимально допускаемая же сумма за сутки составляет 100 тыс. грн.

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