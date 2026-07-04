Украинцам назвали новый размер минимальной зарплаты: сколько будут платить ежемесячно

В Украине минимальная зарплата в 2027 году может вырасти с 8647 до 9546 грн. При этом такой размер социальных стандартов приведет к тому, что украинцы, получающие минимальную зарплату, будут находиться за чертой бедности.

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Об этом говорится в принятой правительством бюджетной декларации. В ней предусмотрено, что ситуация с безопасностью "существенно улучшится" в 2027 году. Фактически речь идет о том, что активная фаза войны закончится со следующего года. Этот сценарий предполагает, что экономика начнет расти темпами выше 5% с 2028 года.

Минимальная заработная плата, согласно этому прогнозу, будет расти следующим образом:

в 2027 году на 10,4% — до 9 546 грн;

в 2028 году на 8,7% — до 10 377 грн;

в 2029 году на 7,1% — до 11 114 грн.

Бюджетная декларация — это главный стратегический документ финансовой политики страны, определяющий её ориентиры на ближайшие три года. В ней Минфин закладывает основные макроэкономические показатели (прогнозный курс гривны, уровень инфляции, темпы роста ВВП), а также предельные расходы для различных ведомств. Проще говоря, это "дорожная карта", по которой затем разрабатывается детальный бюджет на каждый конкретный год.

Однако в последние годы — из-за высокой неопределенности, войны и нестабильности поступлений международной помощи — Минфин вынужден постоянно пересматривать и корректировать эти показатели под влиянием новых реалий. Поэтому приведенные в декларации цифры на данный момент являются лишь предварительными ориентирами, которые могут изменяться до момента окончательного утверждения годовых бюджетов.

Реальный размер зарплаты будет снижаться

Так, согласно последним данным, средняя зарплата в годовом исчислении (по состоянию на конец первого квартала 2026 года) выросла на 18%. Если такая динамика сохранится, то через год средняя зарплата составит около 35,7 тыс. грн. А новая минимальная зарплата в 9,4 тыс. грн в 2027 году составит всего 26,3% от средней зарплаты. И это даже хуже, чем по состоянию на май 2025 года.

В Украине каждый год снижается соотношение минимальной зарплаты к средней. Еще в прошлом году этот показатель составлял около 33%. Главная проблема — в Украине уже на протяжении многих лет размер минимальной зарплаты меньше, чем фактический прожиточный минимум. Это та сумма, которую нужно заплатить за продуктовую корзину по актуальным ценам. Уже сейчас это около 12 тыс. грн. Все, кто получает меньше, находятся за чертой бедности.

Ранее OBOZ.UA писал, что на польском рынке труда усиливается разрыв между зарплатами, предлагаемыми в различных сегментах экономики страны. Одной из причин этого является высокая конкуренция за квалифицированных специалистов в промышленности и технологических секторах.

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