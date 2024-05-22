Украинцы активно везут авто из-за границы: из каких стран больше всего

В первом квартале 2024 года в Украину было импортировано 86 590 новых и подержанных легковых автомобилей на сумму 1,13 миллиарда долларов. Больше всего импортировали из Германии, США и Китая.

Об этом сообщил Укравтопром со ссылкой на данные Госстата. Такие объемы импорта свидетельствуют об активном спросе на автомобили среди украинцев, что, несмотря на экономические вызовы, показывает стабильность рынка.

Основные поставщики автомобилей

Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей в Украину стала Германия. Из этой страны было ввезено более 17 тысяч автомобилей. В тройку лидеров вошли США и Китай. Это отражает традиционную популярность немецких и американских автомобилей среди украинских потребителей, а также растущий интерес к китайским автомобилям, предлагающим конкурентные цены и новые технологии.

ТОП-10 стран поставщиков легковых автомобилей

Кроме Германии, США и Китая, в десятку крупнейших поставщиков вошли Япония, Корея, Словакия, Франция, Мексика, Великобритания и Чехия. Количество автомобилей, импортируемых из этих стран, составляет:

Германия – 17 074 единицы;

– 17 074 единицы; США – 14 517 единиц;

– 14 517 единиц; Китай – 9173 единицы;

– 9173 единицы; Япония – 8930 единиц;

– 8930 единиц; Корея – 4444 единицы;

– 4444 единицы; Словакия – 4 214 единицы;

– 4 214 единицы; Франция – 4 076 единиц;

– 4 076 единиц; Мексика – 3950 единиц;

– 3950 единиц; Великобритания – 3 690 единиц;

– 3 690 единиц; Чехия – 3668 единиц.

Популярность бензиновых автомобилей

Бензиновые автомобили остаются самыми популярными среди украинцев. В апреле 2024 года автопарк Украины пополнился более 2,6 тысяч новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания (ДВС), что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Укравтопрома, бензиновые автомобили охватили 46% апрельского рынка новых легковых автомобилей, хотя их рыночная доля уменьшилась на 2 процентных пункта по сравнению с апрелем 2023 года.

Лидеры рынка бензиновых автомобилей

Лидером рынка новых бензиновых авто в апреле стал кроссовер Mazda CX-5, получивший наибольшее количество регистраций среди новых легковушек с бензиновыми ДВС. В топ-10 моделей новых легковушек с бензиновыми двигателями также вошли:

Mazda CX-5 – 220 единиц;

– 220 единиц; Kia Sportage – 185 единиц;

– 185 единиц; Toyota RAV-4 – 174 единицы;

– 174 единицы; Renault Duster – 111 единиц;

– 111 единиц; Hyundai Tucson – 110 единиц;

– 110 единиц; Suzuki Vitara – 106 единиц;

– 106 единиц; Suzuki SX4 – 94 единицы;

– 94 единицы; Skoda Octavia – 94 единицы;

– 94 единицы; Volkswagen Tiguan – 83 единицы;

– 83 единицы; Kia Cee'd – 61 единица.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в апреле автопарк Украины пополнился 6,2 тысячами дизельных авто, что на 10% меньше, чем в прошлом, при этом доля новых дизельных авто осталась на уровне 24% продаж. Самыми популярными дизельными моделями стали RENAULT Duster, BMW X3 и TOYOTA Land Cruiser Prado.

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