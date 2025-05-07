Украинцы активно покупают подержанные автомобили: сколько стоят самые популярные модели

В течение апреля 2025 года украинцы зарегистрировали более 20,7 тысячи подержанных легковых автомобилей, в частности наиболее популярными стали Volkswagen Golf, Renault Megane и Skoda Octavia. Цены на такие авто варьируются от $10 742 (444 973 грн) до $28 900 (1 197 144 грн) в зависимости от модели и комплектации.

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Об этом сообщает Укравтопром. Средний возраст этих автомобилей составил 9,5 лет, что указывает на то, что покупатели все чаще обращаются к более старшим автомобилям, которые способны удовлетворить потребности в мобильности по более доступным ценам.

Значительной популярностью пользуются автомобили с бензиновыми двигателями, которые составляют 46% от общего количества зарегистрированных машин, электрические автомобили занимают 23%, а дизельные - 22% . Такая статистика свидетельствует о постепенной трансформации автопарка в Украине, где экологически чистые и экономически выгодные электромобили набирают популярность, хотя на данный момент бензиновые авто все еще остаются наиболее востребованными среди украинцев.

ТОП-10 самых популярных моделей подержанных авто

Volkswagen Golf - 1189 ед;

- 1189 ед; Renault Megane - 838 ед;

- 838 ед; Skoda Octavia - 696 ед;

- 696 ед; Tesla Model Y - 552 ед;

- 552 ед; Nissan Leaf - 544 ед;

- 544 ед; Audi Q5 - 511 ед;

- 511 ед; Volkswagen Tiguan - 510 ед;

- 510 ед; Volkswagen Passat - 491 ед;

- 491 ед; Nissan Rogue - 488 ед;

- 488 ед; Tesla Model 3 - 478 ед.

Этот перечень демонстрирует не только стабильную популярность традиционных моделей, таких как Volkswagen Golf и Skoda Octavia, но и активный спрос на электромобили, в частности на Tesla Model Y и Nissan Leaf, что свидетельствует об изменении в транспортных предпочтениях украинских потребителей, которые начинают ориентироваться на более экологичные варианты.

Цены на подержанные автомобили

Цены на подержанные автомобили из этого списка варьируются в зависимости от модели, пробега и комплектации. Вот примерные цены на наиболее популярные модели:

Volkswagen Golf: цена модели TSI с пробегом 36,000 миль составляет около $23 651 (979 711 грн);

цена модели TSI с пробегом 36,000 миль составляет около $23 651 (979 711 грн); Renault Megane: цены колеблются от $19 441 (805 317 грн) до $28 968 (1 199 961 грн) в зависимости от пробега и комплектации;

цены колеблются от $19 441 (805 317 грн) до $28 968 (1 199 961 грн) в зависимости от пробега и комплектации; Skoda Octavia: цены начинаются от €12 790 (600 207 грн) за модели с пробегом около 98,980 км;

цены начинаются от €12 790 (600 207 грн) за модели с пробегом около 98,980 км; Tesla Model Y: средняя цена на этот электромобиль составляет около $26 995 (1 118 232грн);

средняя цена на этот электромобиль составляет около $26 995 (1 118 232грн); Nissan Leaf: цены на подержанные модели варьируются от $10 742 (444 973 грн) до $15 900 (658 636 грн);

цены на подержанные модели варьируются от $10 742 (444 973 грн) до $15 900 (658 636 грн); Audi Q5: цены на эти автомобили могут достигать $28 900 (1 197 144 грн) в зависимости от состояния авто;

цены на эти автомобили могут достигать $28 900 (1 197 144 грн) в зависимости от состояния авто; Volkswagen Tiguan: цены на этот кроссовер начинаются от $16 355 (677 484 грн);

цены на этот кроссовер начинаются от $16 355 (677 484 грн); Volkswagen Passat: средняя цена составляет около $12 993 (538 217 грн);

Nissan Rogue: цены стартуют от $13 495 (559 012 грн);

цены стартуют от $13 495 (559 012 грн); Tesla Model 3: средняя цена этого электромобиля составляет около $19 596 (811 738 грн).

Стоимость на подержанные автомобили в Украине может варьироваться не только в зависимости от года выпуска и пробега, но и от комплектации, что обуславливает разные цены даже для одной и той же модели. Например, при покупке Skoda Octavia можно найти варианты с пробегом более 100,000 км за €12,790, в то время как другие, с меньшим количеством пройденных километров и лучшей комплектацией, могут стоить значительно дороже . Также на ценообразование значительно влияет курс валют, что делает рынок автомобилей еще более динамичным.

С начала 2025 года в Украине было зарегистрировано 71,3 тысячи импортированных легковых автомобилей с пробегом, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что спрос на подержанные автомобили будет оставаться высоким и в будущем, поскольку все больше украинцев пытаются найти варианты с хорошим соотношением цены и качества.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам может стать сложнее получить водительское удостоверение - Министерство внутренних дел Украины предлагает увеличить интервалы между повторными попытками сдать практический экзамен. После первой неудачи ждать придется 10 дней, после второй - 20, после третьей и последующих - 30 дней.

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