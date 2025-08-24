Украинцы активно покупают новые авто: сколько стоит самое популярное на дизеле
В июле украинцы купили более 5,5 тыс. легковых авто з дизельными двигателями. Большинство из них – подержанные, ввезенные из-за границы. Таких машин было приобретено более 4,3 тыс., тогда как новых – около 1,2 тыс. штук. Чаще всего же среди новых авто украинцы покупали RENAULT Duster – таких авто было приобретено 351 единица. Цена на такие машины стартует от 997,9 тыс. грн.
Об этом сообщает УкрАвтопром. Отмечается: машин других моделей украинцы покупали значительно меньше. Так, в топ-5 вошли:
- VOLKSWAGEN Touareg – 137 штук.
- TOYOTA Prado – 128 штук.
- SKODA Kodiaq – 89 штук.
- VOLKSWAGEN Tiguan – 88 штук.
Сколько стоит самая популярная модель
Стоимость же самого популярного в июле среди украинцев нового авто на дизеле – RENAULT Duster – зависит от комплектации и версии машины. По данным renault.ua, самая низкая цена составляет 997,9 тыс. грн. Самая высокая – 1,05 млн грн.
Авто на дизеле стали покупать меньше
В целом же, констатировали аналитики, украинцы значительно сократили количество покупок авто на дизеле. При чем как новых, так и подержанных. Так:
- Общее количество покупок снизилось на 13% по сравнению с июлем-2024.
- Новых машин было куплено на 26% меньше.
- Б/у – 8%.
"На рынке новых легковушек дизельные авто охватили 18,7%, против 25,5% в июле 2024 года. Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составляла 19,3%, что на 4 процентных пункта меньше, чем в прошлом году", – резюмировали специалисты.
Как сообщал OBOZ.UA, самой же популярной новой легковушкой в июле среди украинцев стала HYUNDAI Tucson. Таких было куплено 194 штуки.
