Украинцы активно покупают новые авто дороже 1 млн грн: названа самая популярная модель на бензине

Самыми популярными новыми автомобилями в Украине в 2024 году стали машины с бензиновыми двигателями. На них пришлось 40% всего рынка – что, впрочем, на 7% меньше, чем годом ранее. Самой же популярной моделью стала MAZDA CX5, цена на которую стартует от 1,342 млн грн.

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Об общей ситуации рассказали аналитики Укравтопрома. Они отметили: в то же время, сегмент дизельных авто увеличился – с 22,8% до 25,6%. Самой популярной моделью стала RENAULT Duster.

Также выросла доля гибридов – с 17,7% до 19,5%. Самой популярная среди украинцев модель – TOYOTA RAV-4.

Доля электромобилей увеличилась с 12 до 14,5%. Самая популярная модель – VOLKSWAGEN ID.4.

А вот автомобили с ГБО (на газу) покрыли менее 1% рынка новых легковых автомобилей. Самой популярной такой машиной среди украинцев стала HYUNDAI Tucson.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев новое авто на бензине

В то же время, по данным mazda.ua, стоимость самого популярного среди украинцев нового авто на бензине в 2024 году – MAZDA CX5 – варьируется зависимо от комплектации и версии машины. Так, самая низкая цена составляет 1,342 млн грн. Самая высокая – 1,918 млн грн.

А стоимость самого популярного среди украинцев нового авто на дизеле – RENAULT Duster – также зависит от комплектации и версии машины. По данным renault.ua, самая низкая цена составляет 865 800 тыс. грн. Самая высокая – 893 900 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в декабре 2024 года украинцы купили более 5,5 тыс. новых автомобилей. Что на 5,7% больше, чем месяцем ранее.

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