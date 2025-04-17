На рынке недвижимости новый тренд: что украинцы выбирают вместо вторички и сколько это стоит

Строительство "под ключ" в Украине с 2021 года выросло на 181%, а цены на новостройки в 2025 году поднялись в среднем на 8,5% до 2,3 млн грн за однокомнатную квартиру. Наибольшее подорожание зафиксировано в Одессе ( +15% ), Ровно ( +8% ) и Житомире ( +7% ).

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О тенденции к строительству жилья под ключ OBOZ.UA рассказали аналитики OLX Недвижимость. Строительство и ремонт под ключ стали одними из самых востребованных услуг на украинском рынке за последние годы.

Согласно аналитике, с 2021 года количество объявлений в этом сегменте выросло на 181%, а количество отзывов на 54%. Это свидетельствует об активном оживлении интереса украинцев к полному комплексу строительных решений, включающему проектирование, закупку материалов, проведение всех этапов работ и сдачу объекта в готовом состоянии.

В 2022 году, на фоне полномасштабного вторжения РФ, рынок пережил сокращение интереса – количество отзывов снизилось на 39%. Однако уже в 2023 году произошло существенное восстановление: зафиксирован рост спроса на 10%. Эта динамика сохраняется и в 2025 году, что указывает на стабилизацию и новую волну активности на рынке.

В то же время рынок первичной недвижимости демонстрирует также положительную динамику. По состоянию на 2025 год:

средняя стоимость однокомнатной квартиры в новостройках выросла на 8,5% , достигнув 2,3 млн грн;

выросла на , достигнув вторичный рынок показал рост на 4,4% , средняя цена - 1,8 млн грн;

показал рост на , средняя цена - частные дома подорожали на 16,6%, и стоимость одноэтажного жилья составляет 2,6 млн грн.

Этот рост обусловлен не только повышенным спросом, но и удорожанием строительных материалов, услуг, а также активной государственной поддержкой. Елена Бондарук, эксперт рынка, объясняет стабильность спроса государственной поддержкой: программами есть Оселя, есть Восстановление и компенсациями для военных.

OBOZ.UA проанализировал среднюю стоимость новостроек по регионам Украины, согласно аналитике профильного портала. Наибольший рост зафиксирован:

Одесса: +15% – одна из самых активных локаций для инвесторов, средняя цена: 45 800 грн/м²;

+15% – одна из самых активных локаций для инвесторов, средняя цена: Ровно: +8% – стремительный рост в условиях ограниченного предложения. средняя цена: 39 400 грн/м²;

+8% – стремительный рост в условиях ограниченного предложения. средняя цена: Житомир, Чернигов: +7% – демонстрируют стабильное возобновление спроса;

+7% – демонстрируют стабильное возобновление спроса; Ивано-Франковск: +6% – регион с высоким спросом на вторичном рынке, но новостройки тоже растут.

В то же время снижение цен наблюдается во Львове (-4%) и Харькове (-4%), вероятно, из-за миграции и рисков военного характера. По словам эксперта, новостройки имеют высокий потенциал, прогнозируется рост цен на 20-25% в 2025 году. Застройщики учитывают риски, рост себестоимости, поэтому первичное жилье дорожает быстрее.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине до 1 июля налоговики разошлют квитанции для уплаты налога на недвижимость. Его должны заплатить владельцы больших квартир и домов. При этом "большими" считаются квартиры площадью от 60 квадратов (в расчете на одного владельца).

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