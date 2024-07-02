"ФОПы" смогут за деньги получить бронь от мобилизации: какие условия готовят

Во время всеобщей мобилизации в Украине физлица-предприниматели (ФЛП, "ФОПы") пока что не могут получить бронирование для себя или отросточку для своих сотрудников. Оформить "бронь" ФЛП смогут только в случае принятия специального законопроекта об экономическом бронировании. Однако и тогда "ФОПы" должны будут соответствовать ряду критериев.

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Возможность бронирования от мобилизации для "ФОПов" прописана в двух из трех зарегистрированных в Верховной Раде законопроектах об экономическом бронировании. Это документы, зарегистрированные под номерами 11331 и 11331-2. Следует учитывать, что законопроект № 11331-1 не предусматривает экономического бронирования для ФЛП.

Модели, которые предусматривают бронь для "ФОП", предусматривают, что физлицо-предприниматель ежемесячно должно платить 20 400 грн военного сбора. Однак это не все требования. Также необходимы:

регистрация за шесть месяцев и более до дня вступления в силу закона;

и более до дня вступления в силу закона; ежемесячный доход не менее трехкратного размера сбора за бронирование, т.е. более 61 200 грн в месяц.

"У нас есть целые индустрии, где ФЛП является важной составляющей бизнес-процессов. Не бронировать их, я считаю, было бы ошибкой. Поэтому в одном только IT мы теряем миллиарды, из-за срывов контрактов и обеспокоенность иностранцев касательно заключения новых именно с украинцами. Потому в двух из трех моделей мы заложили эту опцию. Впрочем, для них есть дополнительные требования по срокам регистрации и оборота, чтобы отсеять "фейковые" "ФОПы", – объяснял идею один из авторов всех трех законопроектов, председатель комитета по экономическому развитию Верховной Рады Дмитрий Наталуха ("Слуга народа").

Пока же ни один из законопроектов не принят, единственная возможность для "ФОПа" получить отсрочку – выполнять оборонные заказы или заказы для органов местной власти, военных администраций, необходимых для непосредственного обеспечения обороноспособности страны. Однако такие ФЛП должны иметь договоры с государственными заказчиками и подтверждение их выполнения.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме экономического бронирования, в Украине планируют запустить стратегическое бронирование от мобилизации на портале Дія. Предполагается, что "бронь" или отказ от нее будет оформляться всего в течение одного часа с момента подачи заявки.

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