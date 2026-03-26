Украинцы активно берут ипотеку: какие квартиры выбирают больше всего и почему

Чаще всего украинцы берут ипотеку как на новостройки, так и на "вторичку", но старые квартиры остаются популярными из-за более низкой цены и возможности сразу заселиться. Больше всего кредитов оформляют в Киевской области и Киеве, где сосредоточен основной спрос и экономическая активность.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков по ипотечному кредитованию. В январе 2026 года банки выдали 718 ипотечных кредитов на сумму 1,5 млрд грн. Ставки остаются в пределах, которые еще несколько лет назад казались недостижимыми для Украины:

около 8,15% годовых – для первичного рынка;

около 8,97% годовых для вторичного жилья.

Именно второй сегмент – "вторичка" часто привлекает тех, кто ищет уже готовое жилье без рисков строительства. Несмотря на популярность новостроек, значительная часть кредитов все же приходится на уже существующее жилье. В январе банки выдали 302 кредита на вторичном рынке на сумму 590 млн грн, украинцы активно покупают:

квартиры в домах старого жилого фонда;

жилье возрастом более 3 лет;

готовые квартиры с ремонтом или минимальной потребностью в доработке.

Такие объекты более доступны по цене, не требуют ожидания сдачи дома и позволяют сразу заселиться. Особенно это актуально для семей, которые не могут позволить себе ждать завершения строительства или не хотят рисковать.

В то же время государственная программа еОселя больше ориентирована именно на первичный рынок. В сегменте нового жилья ипотека покрывает до 60% сделок, и значительная часть из них – это квартиры в новостройках возрастом до трех лет или уже готовые объекты от застройщиков. География ипотечного рынка также показывает четкие лидеры, наибольшая активность наблюдается в:

Киевская область – 222 кредита на 460 млн грн (32% рынка);

Киев – 148 кредитов на 336 млн грн;

Львовская область – 50 кредитов;

Ивано-Франковская область – 34 кредита;

Винницкая область – 29 кредитов.

Несмотря на положительную динамику, доступность ипотеки остается ограниченной. Средняя зарплата в конце 2025 года составляла около 31 тыс. грн, что означает – обслуживать кредит даже под 8-9% могут далеко не все украинцы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на новые квартиры в Украине стремительно растут – во многих городах и регионах подорожание уже достигает 20-30% из-за спроса, войны и новых требований к застройке. Дополнительно на стоимость жилья влияют обязательные укрытия и внедрение энергонезависимых решений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!