Украинцам резко переписали цены на новые квартиры: почему и сколько теперь стоят

Цены на новые квартиры в Украине стремительно растут – во многих городах и регионах подорожание уже достигает 20-30% из-за спроса, войны и новых требований к застройке. Дополнительно на стоимость жилья влияют обязательные укрытия и внедрение энергонезависимых решений, что делает новостройки еще дороже.

Об этом говорится в аналитике одного из профильных порталов для поиска жилья. недавно в Украине подписали закон, который обязывает застройщиков включать в проекты многоквартирных домов укрытия или сооружения двойного назначения. Норма вступит в силу уже с 8 сентября 2026 года.

Фактически это означает, что новостройки больше не могут быть просто жильем – они должны становиться безопасными пространствами для жителей в случае угроз. В то же время для малоэтажной застройки (до четырех этажей) и частных домов эти требования не являются обязательными.

Параллельно с новыми требованиями к безопасности, рынок первичного жилья демонстрирует уверенное подорожание. Больше всего за последний год выросла стоимость квадратного метра в таких городах:

Хмельницкий и Тернополь – примерно + 20%;

Одесса и Житомир – около +19%.

Еще более динамичный рост наблюдается в пригородах и регионах. А именно:

Хмельницкая область до +30%

Тернопольская область около +25%

Ивано-Франковская область более +20%

Отмечается, что это свидетельствует о постепенном смещении спроса из мегаполисов в менее загруженные регионы, где жилье пока доступнее, но быстро дорожает. На общем фоне выделяется Житомирская область, где средняя цена на новостройки формально упала почти на 44%. Однако это скорее особенность рынка, чем реальное удешевление.

Причина – в ограниченном количестве новых проектов. Сейчас в области продаются квартиры только в нескольких новостройках, которые стартовали недавно. Соответственно, цены еще формируются и остаются ниже средних по стране. Похожая тенденция наблюдается и на вторичном рынке. Во многих городах цены на квартиры растут даже быстрее, чем на первичке.

Например, в Тернополе однокомнатные квартиры подорожали на 36%, двухкомнатные на 27%, а в Сумах трехкомнатные квартиры также выросли на 36%.

Для сравнения, средняя стоимость трехкомнатной квартиры в Сумах составляет около 49 тысяч долларов – это все еще дешевле, чем однокомнатное жилье в Киеве, где цены достигают около 70 тысяч долларов. Столица остается самым дорогим и одновременно наиболее контрастным рынком. Разница между районами колоссальная:

Печерский район: около 150 тысяч долларов за однокомнатную;

Деснянский район: около 44 тысяч долларов.

Интересно, что за год премиальные районы дорожают значительно быстрее. Например, на Печерске цены выросли на 29%, тогда как в спальных районах лишь на 7%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, владеющие жилой или нежилой недвижимостью, должны платить налог на площадь, превышающую установленные нормы (60 кв. м для квартир и 120 кв. м для домов). За первые два месяца 2026 года в бюджеты уже поступило 2,3 млрд грн такого налога, что на 14% больше, чем в прошлом году.

