Украинцев ждет подорожание аренды: ремонт квартир уже обходится в $1000 за "квадрат"

В Украине ремонт качественной квартиры в новостройке подорожал с примерно 650–800 до 800–1000 долларов за квадратный метр, а сроки работ могут увеличиваться с 2,5-3 месяцев до полугода. Такие расходы оказывают давление на цены аренды, а дополнительно дороже обходятся квартиры с автономным отоплением, генераторами, паркингом и собственной инфраструктурой, поэтому осенью в крупнейших городах арендная плата может вырасти.

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Об этом рассказала эксперт в сфере недвижимости Карина Бахолдина в комментарии СМИ. По её словам, объективных предпосылок для резкого повышения арендных ставок пока нет, однако цены всё равно постепенно растут. Одной из причин этого является существенное удорожание ремонтных работ.

Ремонт квартиры уже обходится до $1000 за квадратный метр

Особенно заметно рост расходов на ремонт в новостройках. Если раньше качественный ремонт квартиры можно было выполнить примерно за $650–800 за квадратный метр, то теперь аналогичный уровень отделки обходится уже в $800–1000 за квадрат.

Речь идет не просто о косметическом обновлении жилья. В эту категорию попадают квартиры с качественными материалами и современными решениями — скрытым монтажом дверей, нормальными плинтусами, ламинатом, теплым полом и другими элементами, которые делают жилье привлекательным для арендаторов. Таким образом, владелец инвестиционной квартиры, приобретший жилье на этапе строительства или уже после ввода дома в эксплуатацию, сегодня должен закладывать значительно больший бюджет, чтобы подготовить его к сдаче.

Например, для квартиры площадью 50 квадратных метров разница между ремонтом за 650 и 1000 долларов за квадратный метр составляет 17 500 долларов. Для инвестора это уже существенная сумма, которую необходимо либо дольше окупать за счет аренды, либо включать в стоимость ежемесячной платы.

Ремонт теперь длится значительно дольше

Рост стоимости работ – не единственная проблема для владельцев квартир. По словам эксперта, увеличились и сроки выполнения ремонта.

Если раньше полностью подготовить квартиру к заселению можно было примерно за 2,5-3 месяца, то теперь этот процесс в некоторых случаях растягивается примерно до полугода.

Для инвестора это означает двойную нагрузку. Приходится тратить больше денег на сам ремонт и одновременно дольше ждать момента, когда квартира начнет приносить доход.

Именно поэтому владельцы пытаются компенсировать дополнительные расходы за счет арендной платы. В результате удорожание ремонта постепенно становится одним из факторов, влияющих на конечную цену жилья для арендатора.

За что украинцы готовы платить больше

В то же время арендаторов интересует уже не только площадь квартиры, количество комнат или этаж. Из-за войны гораздо важнее стали вопросы автономности, безопасности и наличия необходимой инфраструктуры.

Спрос наблюдается на квартиры в жилых комплексах, где предусмотрены парковки, автономное отопление, генераторы и другие решения, позволяющие жильцам оставаться более независимыми от перебоев в работе городской инфраструктуры. Особенно это актуально в преддверии нового отопительного сезона, когда украинцы традиционно уделяют больше внимания тому, насколько комфортным будет жилье в случае отключений электроэнергии или других проблем.

За городом дополнительным преимуществом становится наличие подвала или другого помещения, которое можно использовать в качестве укрытия. Еще одно изменение, которое отмечается на рынке, связано с образом жизни украинцев. Значительное количество людей продолжает работать удаленно, поэтому квартира фактически одновременно выполняет функции жилья и рабочего пространства.

В такой ситуации жильцы больше ценят жилые комплексы, где необходимые услуги и магазины расположены непосредственно рядом. Для семьи с ребенком, например, наличие магазина, аптеки, кафе, детской площадки или другой инфраструктуры в пределах самого комплекса может быть важнее, чем несколько дополнительных квадратных метров.

Поэтому при одинаковой площади две квартиры могут иметь разную арендную стоимость. Квартира в доме с автономным отоплением, генератором, паркингом и развитой инфраструктурой может стоить дороже, поскольку арендатор фактически платит не только за квадратные метры, но и за дополнительный уровень комфорта и независимости.

Что будет с ценами на аренду в ближайшее время

Отдельным фактором является сезонность. В августе на украинском рынке аренды традиционно оживляется спрос. После завершения сезона отпусков люди активнее ищут жилье, в частности в связи с подготовкой к новому учебному году.

Больше всего это может проявляться в крупных городах, где спрос на аренду стабильно выше. Дополнительное давление создает и ситуация с новостройками: если подготовка квартиры к сдаче становится дороже, владельцы неохотно соглашаются снижать ставки.

При этом эксперт подчеркивает, что нынешний рост стоимости аренды нельзя объяснить только подорожанием ремонтных работ. На рынок одновременно влияют сезонный спрос, ситуация с безопасностью, миграция населения, состояние городской инфраструктуры и потребность арендаторов в автономности.

Поэтому универсального сценария для всей Украины нет. В одном городе арендные ставки могут оставаться практически стабильными, тогда как в районах с высоким спросом владельцы качественного и автономного жилья получают возможность повышать цены.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, поскольку высокая стоимость недвижимости недоступна для большинства украинцев, многим приходится снимать жилье. Впрочем, в некоторых городах Украины на деньги, уплаченные за 9 лет аренды жилья, можно купить собственное жилье.

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