Украинцев успокоили прогнозом цен на хлеб: что будет осенью и сколько придется платить

В 2025 году урожай зерна в Украине будет на 10% больше, чем в 2024-м, что удержит рост цен на хлеб в пределах 1,5-2% в месяц. В то же время, подсолнечное масло подешевеет – экономист гарантирует, что его цена будет ниже, чем в прошлом году.

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Об этом рассказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии СМИ. По его словам, никаких ценовых шоков не предвидится, более того, некоторые ключевые продукты даже могут подешеветь.

По словам Пендзина, урожай зерновых в этом году обещает быть на 10% лучше, чем в 2024 году. Это позволяет прогнозировать стабильность цен на хлеб, который является базовым продуктом в рационе большинства украинцев. "Итак, цены на хлеб в Украине осенью-зимой будут более-менее прогнозируемыми. И никаких неожиданностей по хлебу у нас не будет", – подчеркнул экономист.

Он также пояснил, что повышение цен на хлеб в среднем не превышает 1,5-2% ежемесячно, даже в сложные годы. Например, в 2024-м, несмотря на неурожай, общее подорожание составило 22%, тогда как премиальная выпечка – пирожные и торты выросли в цене значительно больше.

Еще одна хорошая новость – ожидаемое снижение стоимости подсолнечного масла до конца 2025 года. Пендзин уверяет, что резкого подорожания масла, как в 2024 году, уже не будет, ведь условия для аграриев значительно лучше. "Пока разгар сезона, и пока все дешевеет. Но даю гарантию, что цены на масло будут ниже, чем в 2024 году", – заявил эксперт.

Он отметил, что на цены влияет не только объем урожая, но и уровень переработки, мировые рынки и внутренний спрос. Именно поэтому не стоит делать поспешных выводов, но общий тренд оптимистичный.

Экономист отмечает, что в 2025 году ожидается более спокойная ценовая динамика, чем в предыдущем. Конечно, ситуация будет зависеть от погодных условий, рыночной конъюнктуры и геополитического фона, но базовые продукты, например хлеб и масло, останутся в пределах доступности для большинства украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине существенно подешевел молодой картофель. Сейчас крупные сети супермаркетов продают его в среднем по 24,72 грн/кг, что более чем на 23 грн ниже средней цены июня.

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