Украинцев предупредили об изменениях в движении поездов: что нужно знать

На 14 февраля движение поездов в Украине сохранено, но на Сумщине и Харьковщине действуют ограничения с альтернативными маршрутами, а в Запорожье – усилены меры безопасности. Часть рейсов задерживается из-за границы и технических причин, поэтому пассажирам советуют следить за обновлениями и следовать инструкциям железнодорожников.

Видео дня

Об этом сообщает"Укрзализныця". В Сумской области региональные поезда пока курсируют до и из Конотопа, который определен временной конечной станцией, движение севернее этой точки ограничено из соображений безопасности.

Для обеспечения транспортного сообщения с населенными пунктами северной части области используются пригородные поезда на безопасных участках, а также автобусные маршруты. Такой формат позволяет сохранять мобильность населения без повышения рисков для пассажиров.

На Харьковщине участок Лозовая – Барвенково – Краматорск остается опасным для полноценного железнодорожного движения. В связи с этим прямое курсирование поездов здесь ограничено.

Пассажирские перевозки осуществляются комбинированно, то есть на части маршрута работают автобусы гуманитарного направления, а пригородный поезд курсирует только до станции Дубовое. Решения приняты с учетом текущей ситуации с безопасностью.

В Запорожском регионе сохраняется сложная ситуация, однако части поездов удается выполнять рейсы в и из Запорожья. На вокзалах и во время движения действуют дополнительные меры контроля. Пассажирам рекомендуют внимательно слушать объявления поездных бригад и работников вокзалов, а также быть готовыми к возможным изменениям в графиках движения в зависимости от обстоятельств.

Задержки поездов по состоянию на 14 февраля

№749/750 Киев – Вена – задержка +2 часа 3 минуты из-за границы;

– задержка +2 часа 3 минуты из-за границы; №27/28 Чоп – Киев – +1 час по техническим причинам;

– +1 час по техническим причинам; №95/96 Рахов – Киев – +1 час по техническим причинам;

– +1 час по техническим причинам; №99/100 Бухарест – Киев – +1 час из-за задержки на границе;

– +1 час из-за задержки на границе; №19/20 Хелм – Киев – +58 минут из-за границы;

– +58 минут из-за границы; №67/68 Варшава – Киев – +58 минут из-за границы;

– +58 минут из-за границы; №69/70 Пшемысль – Кременчуг – +41 минута через границу;

– +41 минута через границу; №129/130 Мукачево – Полтава – +41 минута по техническим причинам;

– +41 минута по техническим причинам; №131/132 Мукачево – Кременчуг – +41 минута по техническим причинам.

Железная дорога напоминает, что в официальном приложении в разделе "Частые вопросы" постоянно доступна памятка с алгоритмом действий при угрозе вражеской атаки или воздушной тревоги, это позволяет пассажирам быстро сориентироваться и действовать в соответствии с рекомендациями.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзализныця" ввела динамическое ценообразование на билеты премиум-класса (СВ и 1 класс "Интерсити+") и новые правила возврата билетов. Теперь выгоднее покупать проезд заранее, а сумма возврата будет зависеть от того, за сколько дней до поездки пассажир сдает билет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!