Украинцев предупредили о существенном удорожании важных продуктов: что будет с ценами
Цены на овощи и фрукты в Украине существенно растут из-за сочетания жары, инфляции и повышения расходов на хранение. Эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание на уровне 10-15% в ноябре.
Об этом рассказала ученая Института аграрной экономики Инна Сало в комментарии СМИ. Нынешнее удорожание обусловлено совокупностью факторов:
- жара и засуха: высокие температуры в этом году негативно повлияли на урожайность многих культур, что повлекло за собой уменьшение объемов продукции;
- логистика и тарифы на электроэнергию: из-за повышения тарифов на электроэнергию для промышленных производителей и роста цен на топливо существенно выросли расходы на транспортировку и хранение продукции;
- инфляция: продовольственная инфляция увеличивает общие цены на рынке, увеличивая издержки на пищевые продукты.
Согласно данным Министерства финансов Украины, по состоянию на конец октября отмечается значительный рост цен на овощи борщового набора:
- картофель – до 30,57 грн/кг (+15%);
- морковь – 23,96 грн/кг (+27%);
- капуста белокочанная – 31,95 грн/кг (+10%);
- лук репчатый – до 17,94 грн/кг (+15%).
Единственный продукт из борщового набора, цена которого снизилась, – это свекла, которая сейчас стоит 16,95 грн/кг (-3%). В ноябре, по прогнозам Института аграрной экономики, цены на овощи продолжат расти. В частности:
- капуста белокочанная может подорожать до 35 грн/кг;
- лук репчатый – до 20 грн/кг;
- картофель – до 34 грн/кг.
Среди фруктов ситуация неоднозначна. К примеру, цены на яблоки уже достигли 31,72 грн/кг, что на 17% больше по сравнению с сентябрем. В ноябре они могут вырасти еще на 7%. Стоимость винограда, напротив, немного снизилась до 129,03 грн/кг, но в дальнейшем цены могут вырасти. Импортные фрукты остаются стабильно дорогими, и их цена также имеет тенденцию к повышению:
- апельсины – до 100 грн/кг;
- лимоны – до 75 грн/кг;
- мандарины – до 80 грн/кг;
- бананы – до 60 грн/кг.
Специалисты прогнозируют дальнейшее удорожание основных плодоовощных продуктов на украинском рынке. В зависимости от условий хранения и объемов поставок цены на популярные продукты могут вырасти до 15% в ноябре. Влияние глобальных экономических факторов, включая инфляцию и колебание стоимости импорта, остается одним из определяющих факторов ценовой политики на рынке.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, сезон огурцов в Украине подходит к концу, что влечет за собой рост цен из-за снижения предложения. Цены на огурцы уже на 57% выше, чем в прошлом году, и есть вероятность их дальнейшего роста.
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