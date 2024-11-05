Украинцев предупредили о существенном удорожании важных продуктов: что будет с ценами

Цены на овощи и фрукты в Украине существенно растут из-за сочетания жары, инфляции и повышения расходов на хранение. Эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание на уровне 10-15% в ноябре.

Видео дня

Об этом рассказала ученая Института аграрной экономики Инна Сало в комментарии СМИ. Нынешнее удорожание обусловлено совокупностью факторов:

жара и засуха: высокие температуры в этом году негативно повлияли на урожайность многих культур, что повлекло за собой уменьшение объемов продукции;

высокие температуры в этом году негативно повлияли на урожайность многих культур, что повлекло за собой уменьшение объемов продукции; логистика и тарифы на электроэнергию: из-за повышения тарифов на электроэнергию для промышленных производителей и роста цен на топливо существенно выросли расходы на транспортировку и хранение продукции;

из-за повышения тарифов на электроэнергию для промышленных производителей и роста цен на топливо существенно выросли расходы на транспортировку и хранение продукции; инфляция: продовольственная инфляция увеличивает общие цены на рынке, увеличивая издержки на пищевые продукты.

Согласно данным Министерства финансов Украины, по состоянию на конец октября отмечается значительный рост цен на овощи борщового набора:

картофель – до 30,57 грн/кг (+15%);

– до 30,57 грн/кг (+15%); морковь – 23,96 грн/кг (+27%);

– 23,96 грн/кг (+27%); капуста белокочанная – 31,95 грн/кг (+10%);

– 31,95 грн/кг (+10%); лук репчатый – до 17,94 грн/кг (+15%).

Единственный продукт из борщового набора, цена которого снизилась, – это свекла, которая сейчас стоит 16,95 грн/кг (-3%). В ноябре, по прогнозам Института аграрной экономики, цены на овощи продолжат расти. В частности:

капуста белокочанная может подорожать до 35 грн/кг;

может подорожать до 35 грн/кг; лук репчатый – до 20 грн/кг;

– до 20 грн/кг; картофель – до 34 грн/кг.

Среди фруктов ситуация неоднозначна. К примеру, цены на яблоки уже достигли 31,72 грн/кг, что на 17% больше по сравнению с сентябрем. В ноябре они могут вырасти еще на 7%. Стоимость винограда, напротив, немного снизилась до 129,03 грн/кг, но в дальнейшем цены могут вырасти. Импортные фрукты остаются стабильно дорогими, и их цена также имеет тенденцию к повышению:

апельсины – до 100 грн/кг;

– до 100 грн/кг; лимоны – до 75 грн/кг;

– до 75 грн/кг; мандарины – до 80 грн/кг;

– до 80 грн/кг; бананы – до 60 грн/кг.

Специалисты прогнозируют дальнейшее удорожание основных плодоовощных продуктов на украинском рынке. В зависимости от условий хранения и объемов поставок цены на популярные продукты могут вырасти до 15% в ноябре. Влияние глобальных экономических факторов, включая инфляцию и колебание стоимости импорта, остается одним из определяющих факторов ценовой политики на рынке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, сезон огурцов в Украине подходит к концу, что влечет за собой рост цен из-за снижения предложения. Цены на огурцы уже на 57% выше, чем в прошлом году, и есть вероятность их дальнейшего роста.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!