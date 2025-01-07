Украинцев предупредили о существенном удорожании: как вырастут цены на квартиры в новостройках

В 2025 году цены на жилье в новостройках в Украине вырастут по меньшей мере на 3,5%, в частности, в Киеве они уже достигают 55-65 тыс. грн за квадратный метр. Повышение стоимости приведет к росту налогов, удорожанию материалов и энергоносителей.

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Об этом рассказала президент Союза специалистов недвижимого имущества Украины Лариса Ставинога в комментарии СМИ. Сегодня строительная отрасль в Украине переживает непростые времена.

Как отмечает эксперт, в Киеве сейчас только 16 котлованов под новые дома, тогда как до начала полномасштабного вторжения их было гораздо больше. В то же время недостроенных домов в столице насчитывается более 300 объектов.

Несмотря на уменьшение темпов строительства, цены на жилье остаются высокими. В среднем стоимость квадратного метра в однокомнатной квартире в Киеве колеблется в пределах 55-65 тыс. грн, во Львове – 58-60 тыс. грн, а в Одессе – 33-35 тыс. грн.

Государство пытается стимулировать спрос на первичное жилье через программу єОселя, которая позволяет оформить кредит под государственные гарантии. Однако, как замечает Лариса Ставинога, для обычных потребителей эта программа не всегда выгодна из-за больших рисков, связанных с инвестированием в еще не завершенное строительство.

"Обычным потребителям пользоваться программой "єОселя" в недостроенных домах – это очень большие риски. Человек берет кредит и уже должен платить обязательства, но никто не знает, достроит ли застройщик этот дом", – объясняет эксперт. Основными причинами, которые повлекут за собой подорожание первичного жилья в 2025 году, являются:

повышение налогов: новые налоговые ставки, которые планируется ввести, будут заложены в стоимость квадратного метра;

новые налоговые ставки, которые планируется ввести, будут заложены в стоимость квадратного метра; колебания курса валют: поскольку значительная часть строительных материалов импортируется, изменения в курсе валют будут влиять на себестоимость строительства;

поскольку значительная часть строительных материалов импортируется, изменения в курсе валют будут влиять на себестоимость строительства; рост стоимости энергоносителей: энергетические затраты при строительстве являются значительной частью затрат застройщиков, поэтому удорожание энергоносителей автоматически приводит к повышению цен.

рост стоимости строительных материалов: постоянное увеличение цен на материалы также будет способствовать повышению конечной стоимости жилья;

постоянное увеличение цен на материалы также будет способствовать повышению конечной стоимости жилья; увеличение зарплат строителей: чтобы удержать рабочую силу в условиях высокой конкуренции, застройщики вынуждены поднимать заработные платы. Это также влияет на общие затраты и, соответственно, на цену квадратного метра.

Рост цен на первичном рынке неизбежно отразится и на вторичном рынке жилья. Как отмечает Лариса Ставинога, вторичное жилье будет "подтягиваться" к ценам на новостройки, хотя конечная стоимость квартир будет зависеть от личных обстоятельств собственников и условий торга. "Цены на первичку будут увеличиваться, это 100%. А вторичка будет смотреть на первичку и тоже подтягиваться", – подчеркивает эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в январе украинцам-внутренним переселенцам (ВПЛ) начнут выдавать субсидии на аренду жилья. При этом главным условием предоставления помощи должен быть заключенный договор об аренде.

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