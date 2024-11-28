Украинцев предупредили о существенном подорожании ключевого продукта: что будет с ценами

В Украине до конца года цена на хлеб может вырасти на 10-15% из-за удорожания сырья, энергоносителей и логистики. Минимальная стоимость хлеба уже превышает 35 гривен за килограмм, и подорожание коснется всех сортов.

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Об этом рассказал первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко в комментарии СМИ. Цена на муку за год увеличилась вдвое, что существенно повлияло на себестоимость производства хлеба.

Дученко отметил, что хлебникам приходится повышать цены, чтобы не работать в убыток. "Речь идет о необходимости удорожания в пределах 10-15%. Минимальная отпускная цена должна быть не менее 35 гривен за килограмм. Все, что ниже – это фактически ниже себестоимости, и предприятие не может в таком режиме работать долго. Вымываются оборотные средства, и придет к тому, что предприятие не сможет платить за сырье, зарплату, энергоносители.

В течение лета и осени хлеб уже подорожал на 5-10%, особенно это касается массовых сортов – пшеничного хлеба и батона. Несмотря на прогнозы некоторых производителей по росту цен на 30%, повышение происходило постепенно, что позволило потребителям адаптироваться. "За этот период дорожали основные составляющие: сырье, прежде всего, мука, энергоносители, зарплата. Логистика занимает значительную часть себестоимости, поэтому также влияет на повышение цен", - отметил Юрий Дученко.

Повышение стоимости связано с рядом объективных факторов. А именно:

подорожание сырья: в течение года цена на муку выросла вдвое из-за дефицита предложений зерна на внутреннем рынке;

в течение года цена на муку выросла вдвое из-за дефицита предложений зерна на внутреннем рынке; стоимость энергоносителей: повышение тарифов на газ и электроэнергию напрямую сказывается на производственных затратах;

повышение тарифов на газ и электроэнергию напрямую сказывается на производственных затратах; зарплата работников: инфляционные процессы заставляют производителей повышать зарплаты, чтобы удержать квалифицированных специалистов;

инфляционные процессы заставляют производителей повышать зарплаты, чтобы удержать квалифицированных специалистов; логистика: удорожание горючего и транспортных услуг делает перевозку продукции значительно более затратной.

Стоимость хлеба также зависит от урожая зерновых. Как сообщает Юрий Дученко, производители зерна надеются на дальнейший рост цен, потому придерживают продукцию. Это создает дефицит зерна II–III класса на внутреннем рынке, что дополнительно повышает его стоимость.

"Министерство аграрной политики уверяет, что контролируется вывоз зерна на экспорт и для внутреннего рынка продовольственного зерна должно быть достаточно. Но больших предложений по зерну, к сожалению, маловато. Из-за дефицита предложений увеличивается его цена", – отметил он.

К концу года основной рост цен коснется хлеба массового потребления, пользующегося наибольшим спросом. Элитные виды хлебобулочных изделий могут подорожать, но менее заметно. Цена будет зависеть от дальнейшего урегулирования рыночных процессов: доступности зерна, тарифов на энергоносители и транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в ближайшие месяцы ожидается рост цен на ряд основных продуктов питания. Среди лидеров удорожания могут оказаться хлеб, овощи "борщового набора", мясо и молочка.

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