Цены меняются каждый день: в Украине стремительно дешевеет популярный продукт

В Украине стремительно снижаются цены на тепличные огурцы – стоимость овоща меняется практически ежедневно. Таким образом, некоторые украинские фермеры уже продают свою продукцию по 40 грн/кг, то есть на 17% дешевле, чем на прошлой неделе.

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Как сообщают аналитики проекта EastFruit, обвал цен на огурцы связан, в первую очередь, с увеличением предложения такой продукции на рынке. На этом фоне спрос на овощ начинает постепенно снижаться, что тоже давить на его стоимость.

"Давление на цены в данном сегменте еще оказывает то, что оптовые компании и розничные сети все чаще отказываются от закупок крупных партий тепличного огурца, ссылаясь на низкие темпы сбыта в рознице. Как результат, на складах компаний уже скопились значительные объемы нереализованной продукции, качество которой начинает ухудшаться", – отметили експерты.

Еще один фактор давления на цены – увеличение предложения огурцов из летних теплиц. На сегодняшний день они поступают в продажу по 25-35 грн/кг.

В результате цены на огурцы от тепличных комбинатов, зависимо от сорта, качества и объемов партий, уже составляют 40-65 грн/кг. Это в среднем на 17% дешевле, чем в конце прошлой недели и на 35% дороже, чем в конце мая 2024 года. На этом фоне фермеры готовятся к дальнейшему падению цен на огурцы, поскольку выборки данной продукции в стационарных комбинатах продолжают увеличиваться.

Цены на тепличные огурцы в супермаркетах

Согласно данным "Минфин", в мае Индекс потребительских цен на огурцы составил 63,45% – это означает, что сравнительно с предыдущим месяцем средние цены упали на 36,55%. Зависимо от сорта в крупнейших торговых сетях страны цены на огурцы варьируются в пределах 66,90-114,25 грн/кг. Собственный анализ цен OBOZ.UA показал, что в супермаркетах тепличные огурцы стоят:

"Фора" – 74,90 грн/кг;

АТБ – 69,89 грн/кг;

Novus – 79,90 грн/кг;

"Сильпо" – 75,00 грн/кг;

Megamarket – грн/кг;

Auchan – 79,90 грн/кг;

Varus – 79,90 грн/кг.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине существенно подешевела черешня. Так, 27 мая килограмм этого фрукта на рынке стоил 150 грн, что сразу на 50 грн ниже, чем днем ранее. Впрочем, несмотря на это, текущая стоимость продукта является самой высокой за последние 10 лет.

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