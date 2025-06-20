Украинцев предупредили о росте цен на продукты: какие причины и при чем здесь Ближний Восток

Из-за обострения войны между Израилем и Ираном могут вырасти мировые цены на газ, что заставит украинскую промышленность покупать энергоносители дороже. Как следствие, осенью в Украине подорожают продукты питания, поскольку вырастет себестоимость их производства.

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Такое мнение озвучил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии СМИ. По его словам, одной из главных угроз для Украины в результате войны на Ближнем Востоке является возможный рост цен на газ.

Это, в свою очередь, повлечет за собой подорожание товаров и услуг, поскольку газ широко используется в промышленности, в частности в пищевой переработке. "Основные расходы на тепло начинаются осенью. Я не думаю, что поднимут коммуналку. Газ так и будет по 7,99 грн за кубометр. Но цены на газ для небытовых потребителей вырастут, и это скажется на конечной цене товаров", – отмечает эксперт.

Согласно прогнозам, наиболее ощутимо последствия роста цен на энергоносители могут проявиться осенью, когда начинается отопительный сезон. Высокие цены на газ для предприятий увеличат себестоимость производства пищевых продуктов, что, вероятно, приведет к повышению цен на полках супермаркетов.

"Если будет хороший урожай и нормальное лето, подорожание будет менее ощутимо. Все зависит от того, как будет насыщен рынок продовольствием", – подчеркнул Пендзин. Хотя обострение между Израилем и Ираном – это важный внешний фактор, он не является единственным, влияющим на цены. По словам эксперта, на инфляцию значительно влияет физическое насыщение рынка продовольствием, а также динамика спроса и предложения.

Кроме того, правительство Украины удерживает тарифы на газ для населения на фиксированном уровне – 7,99 грн/м³, что дает определенную защиту для бытовых потребителей. Но бизнесу придется закупать газ по рыночным ценам, которые могут существенно вырасти на фоне мировых потрясений.

Сейчас окончательно предсказать глубину влияния конфликта на украинскую экономику сложно, но эксперты советуют быть готовыми к умеренному росту цен на продукты питания уже осенью 2025 года. Все будет зависеть от урожая, рыночной ситуации с газом и дальнейшего развития конфликта на Ближнем Востоке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине существенно выросли цены на курятину. Вечером 17 июня крупные сети супермаркетов продавали, в частности, филе в среднем по 227,37 грн/кг, что почти на 17 грн превышает среднюю стоимость мая. Одной из причин этого в экспертных кругах называют подорожание кормов.

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