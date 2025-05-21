Украинцев предупредили о росте цен на основной продукт: какую стоимость ожидать

Цены на хлеб в Украине напрямую зависят от урожайности, а теплая зима и сухая весна могут привести к неурожаю и дальнейшему росту цен. На фоне падения реальных доходов украинцев спрос на дешевые продукты, в частности хлеб, растет, и батон за 50 грн может стать новой нормой.

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Об этом рассказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии СМИ. В апреле 2025 года украинцы снова почувствовали рост цен на один из самых основных продуктов - хлеб.

По официальным данным, батон из пшеничной муки высшего сорта в конце апреля стоил 56,05 грн/кг, тогда как в марте цена была примерно на 1,5 грн ниже. Это вызывает беспокойство среди потребителей, ведь в военное время хлеб и картофель остаются базой рациона миллионов украинцев.

Ключевой фактор в формировании цены - урожайность зерновых. Именно она влияет на стоимость муки, а следовательно, и хлеба. "Мы имеем с вами не очень хорошую весну. Мы имели чрезвычайно теплую и сухую зиму, что также не было хорошим для будущего урожая. Посмотрим, что будет этим летом", - объясняет Пендзин.

Сейчас, по словам эксперта, трудно делать окончательные прогнозы, но урожай 2025 года уже оценивается как потенциально неудачный. Международная организация продовольствия ФАО также предупреждает о возможном неурожае в Украине в этом году. "Если будет лето более-менее хорошее, то есть теплое и влажное, это будет означать неплохой урожай. И тогда, я думаю, 50 гривен за батон точно не будет. Но еще раз повторю - это вещи, которые напрямую зависят от урожайности", - отмечает Пендзин.

Спрос на хлеб, на первый взгляд, растет. Но не из-за изменения пищевых привычек, а из-за падения реальных доходов населения. "Общий объем спроса на хлеб немножко вырос. Но общие тенденции доходов населения, к сожалению, не очень благоприятные", - говорит экономист.

По его словам, в 2022 году украинцы потеряли до 25% реальных доходов, и эта тенденция до сих пор не изменилась. Социальные стандарты, такие как минимальная зарплата, прожиточный минимум остаются неизменными на фоне растущих цен, особенно на продукты первой необходимости.

"Формально имея инфляцию, мы имеем неизменные социальные стандарты. Это означает падение реальных доходов населения", - добавляет Пендзин. С этим меняется и потребительское поведение, ведь украинцы перемещаются в более дешевый продуктовый сегмент, где доминирует именно хлеб, картофель и макароны.

А тем временем мясо, рыба и молочные продукты - продукты "среднего класса" - растут медленнее или остаются невостребованными. "Тот средний класс, который никогда в жизни не считал деньги, сейчас потихоньку переползает в дешевый сегмент", - комментирует ситуацию эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам рекомендуют готовиться к еще более высоким, чем обычно, ценам на вишню и черешню. Основная, но не единственная причина - погодные условия, из-за которых фермеры потеряли до 50% урожая этих ягод.

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