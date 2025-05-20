В Украине утрачено до 50% урожаев: летом назревает дефицит популярных ягод

Украинцам рекомендуют готовиться к еще более высоким, чем обычно, ценам на вишню и черешню. Основная, но не единственная причина – погодные условия, из-за которых фермеры потеряли до 50% урожая этих ягод.

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Об этом сообщили аналитики EastFruit. Они отмечают, что в 2025 году от заморозков пострадали все страны Восточной Европы, а также Турция – крупнейший экспортер черешни в регионе.

Не обошла эта судьба и Украину, хотя вишня и черешня пострадали в меньшей степени, чем остальные косточковые, в частности персики и абрикосы. По предварительным оценкам, фермеры, прежде всего в южных регионах, лишились около 45-55% урожая черешни. В центральных регионах ущерб был еще больше, но в этих областях площади черешни меньше.

Урожай вишни тоже утрачен на 35-50%, хотя больше всего ущерба – в северных регионах. Но украинские производители отправляют вишня в основном на заморозку для экспорта и на переработку – как ожидается, эта ягода будет довольно дорогой, особенно на фоне ожидаемых высоких цен на малину в летний период.

Стоит отметить, что из-за временной оккупации традиционных регионов выращивания вишни и черешни и фактического уничтожения основной части плантаций Украина оказалась в зависимости от импорта этих ягод. Поэтому, цены на черешню в этом году в Украине будут еще выше, чем обычно.

Аналитики отмечают, что из-за непогоды было утрачено от 30% до 80% урожаев и в других странах Восточной Европы. В том числе, в:

Польше;

Молдове;

Венгрии;

Румынии.

А в Турции, которая является самой влиятельной страной для ценообразования черешни в Восточной Европе, температура в середине апреля снижалась до -15 градусов. В результате было погибло 50-70% урожаев, а производители прогнозируют, что цены на черешню будут на 75% выше.

"Ещё один фактор, который нужно учитывать при оценке перспектив цен черешни и вишни в 2025 году – это продолжающееся сокращение площадей под этими культурами в странах Евросоюза. Поскольку риски выращивания черешни постоянно растут, в связи с частыми потерями урожая от заморозков, старые плантации постепенно выкорчевываются и не заменяются новыми", — говорит экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО – Food and Agriculture Organization, FAO) Андрей Ярмак.

Как уже сообщал OBOZ.UA, мировые цены на рис достигли самых низких уровней за последние годы. Этому способствуют избыточные запасы в Индии и рекордные урожаи в странах Азии, но из-за укрепления индийской рупии дальнейшее снижение цен на рис маловероятно.

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