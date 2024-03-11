Украинцев предупредили о росте цен на бензин и дизель на АЗС: как изменится стоимость

В Украине на этой неделе ожидается небольшой рост цен на бензин и дизельное топливо на отдельных АЗС. Удорожание может составить примерно 10–20 коп. При этом на оптовом рынке повышение стоимости сдерживает бешеная конкуренция.

В то же время, увеличение цен на автогаз сдерживается ожиданиями поставок дешевого российского ресурса с балтийских терминалов. Об этом говорится в материале Delo.ua.

Даже несмотря на то, что страны ОПЕК+ продолжили сокращение поставок, цены на нефть на прошлой неделе снижались. Главным фактором стало опасение инвесторов по поводу спроса в Китае.

По состоянию на вечер пятницы 8 марта по сравнению с предыдущим днем нефть эталонной марки Brent упала в цене на 1,06% до 82,08 доллара за баррель, а нефть американской марки West Texas Intermediate подешевела на 1,17% до 78,01 доллара за баррель. Нефтяные рынки ожидают новостей по снижению процентных ставок в США и ЕС, что может увеличить спрос из-за роста экономики этих крупных потребителей.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что на этой неделе он не ожидает больших изменений относительно цен на розничном рынке. Отдельные сети АЗС в регионах могут повысить цену в пределах 10-20 коп./л, но для более существенного удорожания предпосылок нет , как и для удешевления.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, хранение горючего при перевозке грузов может быть достигнуто посредством правильного распределения груза и обслуживания системы торможения. Следуя некоторым советам, вы можете уменьшить расходы на топливо и сохранить свои средства.

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