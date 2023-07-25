Украинцев предупредили о предстоящем подорожании бензина и дизеля на АЗС: озвучен прогноз

В Украине из-за возвращения довоенных налогов увеличатся цены на дизельное топливо (ДТ) и бензин уже в конце июля – начале августа. Так, дизель будет стоить примерно на 3 грн дороже, бензин – до 4 грн.

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Об этом рассказал основатель крупной группы АЗС Дмитрий Леушкин в эфире "Суспільне". По его словам, стоимость бензина и ДТ вырастет из-за изменения цены на нефть, а также исчерпывания "доналоговых" запасов горючего, которое сети автозаправочных станций закупили еще в июне по старым акцизам.

"Мы видим очень стремительный рост цен на мировую нефть. Это фактор, который влияет на весь мир, не только на украинский топливный рынок. Поэтому он добавляет такую тенденцию к увеличению: где-то на 1-2 гривни только за счет мировых цен на нефть и еще гривню прибавит нам акциз", – пояснил он.

Леушкин отметил, что на увеличение цен на топливо влияют несколько факторов, в частности увеличение НДС с 7% до 20% и акциза: "Это процесс, который уже никак не остановить. Это налоговый фактор, он состоит из двух этапов. Первый – это НДС. В начале месяца мы видели скачок цен. А второй – это акциз, а он уже исчерпывается. Сети АЗС переходят на ресурс, который завезен в июле. И это уже увеличенный налог учитывается на стелах АЗС".

Кроме того, на топливный рынок могут повлиять российские обстрелы Одесского и Дунайского портов.

"У нас много каналов поставок, много средств, много топливовозов, и кризис вроде прошлогоднего – не должен повторяться. Местами, возможно, где-то будет дефицит, потому что сейчас продолжается жатва, это большой сезон спроса. Где-то, возможно, поставка будет не такая равномерная, как бы этого хотелось", – подытожил Леушкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские водители могут пользоваться некоторыми уловками, которые помогают сэкономить бензин в жару. Один из способов – разумно использовать кондиционер. Водителям рекомендуют не включать его на максимальную мощность, а устанавливать комфортную температуру.

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