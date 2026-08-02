Украинцев предупредили о подорожании дизельного топлива: какими могут быть цены на АЗС

В Украине уже в ближайшие недели дизельное топливо, по прогнозам экспертов, может подорожать до 100 гривен за литр из-за сокращения поставок и дефицита на рынке, тогда как бензин А-95, как ожидается, не превысит примерно 92 гривны за литр даже на премиальных АЗС. Сейчас же крупные сети АЗС продают бензин в среднем по 83,4 грн за литр, но из-за высоких оптовых цен и проблем с импортом стоимость топлива может продолжить расти.

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О предстоящем повышении стоимости топлива рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии СМИ. По его словам, именно рынок дизельного топлива сейчас находится в самой сложной ситуации.

По его словам, из-за заблокированных морских портов Украина потеряла примерно 20–25 % поставок дизельного топлива, которые ранее обеспечивали внутренний рынок. Отмечается, что это привело к существенному дефициту ресурса и резкому повышению оптовых цен.

Более того, сейчас оптовая стоимость дизельного топлива уже превышает розничную, что является нетипичной ситуацией для топливного рынка. Именно поэтому, по мнению эксперта, автозаправочные станции долго сдерживать цены не смогут.

АЗС работают практически без прибыли

Аналитик отмечает, что в настоящее время многие сети фактически продают дизельное топливо без привычной торговой наценки. Однако такая ситуация не может длиться долго. Чтобы компенсировать рост закупочной стоимости, операторы рынка будут вынуждены постепенно пересматривать цены.

Особенно это касается премиальных сетей АЗС, где дизельное топливо может подорожать ещё на несколько гривен за литр. Именно поэтому сценарий с ценой около 100 гривен за литр эксперт называет вполне реалистичным уже в ближайшее время.

Что будет с бензином

В отличие от дизеля, ситуация на рынке бензина пока выглядит более стабильной. По прогнозу Шевчишина, бензин марки А-95 также будет дорожать, однако темпы его роста будут значительно ниже.

Даже на премиальных автозаправочных комплексах его стоимость, как ожидается, не превысит примерно 92 гривны за литр, то есть останется ниже психологической отметки в 100 гривен.

Эксперт предупреждает, что наиболее болезненно подорожание дизельного топлива ощутят аграрии. Именно дизель активно используется во время уборки урожая, его транспортировки и работы сельскохозяйственной техники.

Из-за этого рост расходов на топливо может увеличить себестоимость производства и доставки продукции. В перспективе это может повлиять и на цены в магазинах, ведь производители будут закладывать более дорогую логистику в конечную стоимость продуктов питания.

Еще одним фактором, который, по мнению Шевчишина, увеличивает стоимость бензина, является обязательное добавление биоэтанола. По его словам, биоэтанол при закупке обходится на 10-30 долларов дороже, что добавляет примерно 0,5-1 гривну к стоимости каждого литра бензина.

Сколько сегодня стоит бензин на АЗС

В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", которыми располагает OBOZ.UA, в настоящее время крупные сети продают бензин по цене 77–85,4 грн/л. В частности:

Самые высокие цены установлены на заправках SOCAR.

Самые низкие цены на АЗС "Фактор".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские сети автозаправочных станций, вероятно, начали вводить лимиты на продажу дизельного топлива для одного клиента. Лимиты колеблются в пределах 50–100 литров, но общий перечень операторов, пошедших по этому пути, якобы постоянно расширяется.

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