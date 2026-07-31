На АЗС в Украине начали ограничивать продажу топлива: медиа узнали лимиты

Украинские сети автозаправочных станций начали вводить ограничения на продажу дизельного топлива одному клиенту. Ограничения колеблются в пределах 50-100 литров, но общий список операторов, пошедших по этому пути, постоянно расширяется.

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Об этом сообщает издание Delo.ua со ссылкой на собственные источники. Они отмечают, что ограничение в 100 литров уже действует в сети ОККО.

Чаще всего лимиты действуют на трассовых АЗС, где массово заправляются дальнобойщики и грузовики. Поскольку разница между розничной ценой на АЗС и оптовой стоимостью на нефтебазах существенно сократилась, перевозчикам стало выгоднее заправлять крупногабаритный транспорт непосредственно на заправках, а не покупать топливо оптом.

Причины ограничений

Главная цель лимитов — не допустить быстрого исчерпания запасов на конкретных АЗС, поскольку логистика не всегда успевает оперативно пополнять резервуары. Дефицит топлива и высокие оптовые цены вызваны целым рядом факторов:

из-за меления Дуная существенно затруднились поставки топлива речным транспортом ;

; Россия активно скупает свободные объемы на европейском рынке , создавая искусственный дефицит для других импортеров;

, создавая искусственный дефицит для других импортеров; поставки из других регионов затруднены — в Казахстане нет свободных объемов, Индия ограничена маршрутами через Беларусь, а мощности стран Персидского залива (Саудовская Аравия, Оман) оказались труднодоступными из-за глобального кризиса рынка.

Грозит ли Украине полная остановка продаж

Эксперты успокаивают: полной остановки продаж дизельного топлива не ожидается. В то же время водителям стоит быть готовыми к "качелям", когда топливо на отдельных АЗС будет временно исчезать и появляться снова, запасы будут сохраняться и в дальнейшем, а сети продолжат регулировать спрос с помощью лимитов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, уже в ближайшие недели дизельное топливо в Украине может подорожать до 90 грн за литр, а бензин – до 85–87 грн из-за стремительного роста мировых цен на нефть и удорожания импорта. В то же время дефицита топлива не ожидается — украинские АЗС будут иметь достаточные запасы, хотя водителям придется платить за них значительно больше. Сейчас стоимость топлива "А-95" колеблется в пределах 80 грн/л.

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