Украинцев поили алкогольным фальсификатом: где разливали подделку

Украинские правоохранители разоблачили в Киеве незаконное производство алкогольных напитков под марками известных брендов. В результате обысков правоохранители изъяли около 50 тонн спиртовой смеси, более тысячи тетрапаков с готовой продукцией и оборудование для розлива.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, отметив, что группа лиц организовала подпольное изготовление алкогольной продукции с использованием маркировки популярных торговых марок. Спиртовую смесь планировали использовать для производства водки, рома и виски под логотипами известных брендов.

Что выяснили следователи

Спирт закупали и хранили в разных регионах Украины, после чего транспортировали в Киев, где его хранили на подпольных складах.

Производство происходило в антисанитарных условиях .

. Готовую продукцию паковали в тетрапаки и бумажные коробки с маркировкой известных брендов водки, рома и виски.

Продукцию планировали продавать через незаконные каналы сбыта.

Результаты обысков

Во время санкционированных обысков на складах было изъято:

около 50 тонн спиртовой смеси и спирта ;

; более тысячи тетрапаков с готовой продукцией ;

; бумажные коробки для упаковки виски и рома;

для упаковки виски и рома; оборудование, которое использовалось для разлива фальсифицированного алкоголя.

Вся изъятая продукция направлена на экспертизу. Также арестованы личные автомобили, которые подозреваемые могли приобрести за счет средств, полученных от незаконной деятельности

Продолжается досудебное расследование по факту незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров (ст. 204 УК Украины). В БЭБ заявили о признаках уголовных правонарушений, за которые предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Одесской области разоблачили сеть магазинов, которые продавали поддельные золотые украшения под видом известных мировых брендов (согласно фото, один из них Cartier), с продажами по всей Украине. Во время обысков изъяли фальсификат на 4,6 млн грн и ликвидировали подпольный цех, досудебное расследование продолжается.

