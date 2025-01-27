Vodafone, "Киевстар" и lifecell собираются отключать украинцев от 3G: будет ли мобильный интернет

Мобильные операторы запланировали на 2025 год отключение связи 3G в Украине. Причина – развитие технологии 4G, а потому больших неудобств абоненты ощутить не должны. Больше всего же, по данным аналитиков, изменения коснутся абонентов виртуальных операторов – типа "Тримоб" и LycaMobile. Ведь они работают на инфраструктуре "Киевстара", Vodafone и lifecell.

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Об этом сообщает Forbes. Отмечается: первым системные отключения проведет "Киевстар". Так:

28 января оператор выключит 3G в Смеле;

25 февраля – во Львове, Львовском районе, Жовкве и Винниках.

При этом подчеркивается: в целом же в 2025 году "Киевстар" намерен отключить от 3G 40% своих базовых станций. Полностью же отказаться от этой связи там хотят до конца 2026-го.

В то же время, lifecell, отмечается, проводил тест в сентябре 2024 года, отключив 3G-сеть в Славутиче. В 2025-м же там хотят постепенно отключать сеть по всей стране.

В свою очередь, Vodafone будет поэтапно переводить сеть с 3G на 4G в Днепре, Одессе и Ковеле, говорится в материале. При этом, отмечается, на 2025 год оператор запланировал лишь частичное отключение сети – в городах, где будет проходить переход на 4G.

"Разрешение использовать этот диапазон для 4G – одна из причин, почему операторы будут отключать связь третьего поколения. ... Другая причина – достаточное количество абонентов 4G. Только 5% абонентов "Киевстара" до сих пор используют 3G. Процент смартфонов в сети оператора, не поддерживающих технологию 4G, вдвое меньше. В Vodafone Украина сим-картами, не поддерживающими 4G, пользуются примерно 12% клиентов", – говорится в материале.

В то же время, признал бывший член правления Интернет-ассоциации Украины Александр Глущенко, больше всего изменения коснутся абонентов виртуальных операторов – типа "Тримоб" и LycaMobile. Дело в том, что они:

работают на инфраструктуре "Киевстара", Vodafone и lifecell;

предлагают абонентам безлимитный 3G-интернет.

"У этих операторов десятки тысяч абонентов, которые покупают эту услугу для нишевого использования. Например для интернета на даче", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то жеь время, Vodafone сообщил о повышении стоимости ряда своих тарифов – в частности, SuperNet Unlim, Joice и пр. Подорожание состоится 30 января и составит 40-70 грн.

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