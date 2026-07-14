Украинцев обязали регистрировать Starlink по-новому: какие правила изменились

В Украине изменили правила верификации терминалов Starlink. Таким образом, процесс регистрации стал более строгим: введены новые обязательные идентификаторы устройств, изменены правила физического предъявления терминалов, а также добавлены услуги по удалению оборудования из реестра.

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Об этом сообщили в Дії. Отмечается, что новые правила коснутся как обычных граждан, так и физических лиц – предпринимателей и юридических лиц.

Основные нововведения

Отныне для успешного прохождения верификации и внесения устройства в "белый список" (что гарантирует его работу без ограничений) для всех пользователей действуют новые требования:

необходимо указать KIT-номер и UTID (или хотя бы один из них).

(или хотя бы один из них). если есть Dish ID и номер учетной записи Starlink, их также следует добавить в заявку.

Правила для бизнеса

Для компаний весь процесс перевели в онлайн, поэтому приносить устройства никуда им не нужно. Однако требования к предприятиям ужесточились:

подать заявку могут только компании и обособленные подразделения, зарегистрированные в ЕГР более года (ранее этот срок составлял всего один месяц);

(ранее этот срок составлял всего один месяц); сделать это могут только руководители или уполномоченные подписанты юридического лица , данные о которых внесены в ЕГР, а авторизация осуществляется с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

, данные о которых внесены в ЕГР, а авторизация осуществляется с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП); для большинства компаний действует ограничение – до 10 терминалов (не распространяется на предприятия, официально признанные критически важными).

Правила для граждан и "ФОПов"

Для физических лиц и предпринимателей онлайн-подача пока недоступна. Им придется обращаться в ЦНАП или в ближайшее отделение "Укрпочты" или "Новой почты":

главное изменение – теперь необходимо физически предъявить сотруднику все терминалы , которые вы регистрируете (ранее одно устройство разрешалось верифицировать без его фактического присутствия);

, которые вы регистрируете (ранее одно устройство разрешалось верифицировать без его фактического присутствия); иностранные граждане, легально пребывающие в Украине и имеющие вид на временное или постоянное проживание, также могут пройти верификацию своего Starlink через ЦНАП.

Новые цифровые услуги

Исключение терминала из реестра:

Потребуется, если Starlink был продан, утерян или больше не используется, либо при первоначальном внесении данных была допущена ошибка.

После отмены регистрации старого устройства появляется возможность зарегистрировать другое.

Юридические лица делают это онлайн через Дію, физические лица и "ФОПы" – лично через ЦНАП.

Получение выписки о зарегистрированных устройствах Starlink:

Услуга создана специально для юридических лиц на портале Дія. Она позволяет получить официальный документ с перечнем и данными всех устройств, числящихся на компанию.

Пошаговый алгоритм подачи заявки

Для юридических лиц на портале

Авторизуйтесь на портале Дія с помощью КЭП руководителя/подписанта. Проверьте и подтвердите данные профиля компании. Введите техническую информацию о терминалах (KIT-номер, UTID и т. д.). Подпишите сформированное заявление с помощью КЭП и отправьте на рассмотрение.

Для физических лиц и "ФОПов"

Посетите ЦНАП, "Новую почту" или "Укрпочту", обязательно взяв с собой сам терминал Starlink и подготовив его технические номера (KIT-номер и UTID) для заполнения заявления на месте.

Как уже сообщал OBOZ.UA, стремление Европейского Союза к развитию собственных спутниковых технологий может помешать связи на фронте в Украине. Перераспределение спутникового спектра может создать серьёзные технические препятствия, а также создавать радиопомехи для работы терминалов Starlink, которые широко используются военнослужащими СОУ.

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