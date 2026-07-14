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Украинцев обязали регистрировать Starlink по-новому: какие правила изменились

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
2 минуты
954
Иллюстрация — установка Starlink
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В Украине изменили правила верификации терминалов Starlink. Таким образом, процесс регистрации стал более строгим: введены новые обязательные идентификаторы устройств, изменены правила физического предъявления терминалов, а также добавлены услуги по удалению оборудования из реестра.

Об этом сообщили в Дії. Отмечается, что новые правила коснутся как обычных граждан, так и физических лиц – предпринимателей и юридических лиц.

Основные нововведения

Отныне для успешного прохождения верификации и внесения устройства в "белый список" (что гарантирует его работу без ограничений) для всех пользователей действуют новые требования:

  • необходимо указать KIT-номер и UTID (или хотя бы один из них).
  • если есть Dish ID и номер учетной записи Starlink, их также следует добавить в заявку.

Правила для бизнеса

Для компаний весь процесс перевели в онлайн, поэтому приносить устройства никуда им не нужно. Однако требования к предприятиям ужесточились:

  • подать заявку могут только компании и обособленные подразделения, зарегистрированные в ЕГР более года (ранее этот срок составлял всего один месяц);
  • сделать это могут только руководители или уполномоченные подписанты юридического лица, данные о которых внесены в ЕГР, а авторизация осуществляется с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  • для большинства компаний действует ограничение – до 10 терминалов (не распространяется на предприятия, официально признанные критически важными).

Правила для граждан и "ФОПов"

Для физических лиц и предпринимателей онлайн-подача пока недоступна. Им придется обращаться в ЦНАП или в ближайшее отделение "Укрпочты" или "Новой почты":

  • главное изменение – теперь необходимо физически предъявить сотруднику все терминалы, которые вы регистрируете (ранее одно устройство разрешалось верифицировать без его фактического присутствия);
  • иностранные граждане, легально пребывающие в Украине и имеющие вид на временное или постоянное проживание, также могут пройти верификацию своего Starlink через ЦНАП.

Новые цифровые услуги

Исключение терминала из реестра:

  • Потребуется, если Starlink был продан, утерян или больше не используется, либо при первоначальном внесении данных была допущена ошибка.
  • После отмены регистрации старого устройства появляется возможность зарегистрировать другое.
  • Юридические лица делают это онлайн через Дію, физические лица и "ФОПы" – лично через ЦНАП.

Получение выписки о зарегистрированных устройствах Starlink:

  • Услуга создана специально для юридических лиц на портале Дія. Она позволяет получить официальный документ с перечнем и данными всех устройств, числящихся на компанию.

Пошаговый алгоритм подачи заявки

Для юридических лиц на портале

  1. Авторизуйтесь на портале Дія с помощью КЭП руководителя/подписанта.
  2. Проверьте и подтвердите данные профиля компании.
  3. Введите техническую информацию о терминалах (KIT-номер, UTID и т. д.).
  4. Подпишите сформированное заявление с помощью КЭП и отправьте на рассмотрение.

Для физических лиц и "ФОПов"

Посетите ЦНАП, "Новую почту" или "Укрпочту", обязательно взяв с собой сам терминал Starlink и подготовив его технические номера (KIT-номер и UTID) для заполнения заявления на месте.

Как уже сообщал OBOZ.UA, стремление Европейского Союза к развитию собственных спутниковых технологий может помешать связи на фронте в Украине. Перераспределение спутникового спектра может создать серьёзные технические препятствия, а также создавать радиопомехи для работы терминалов Starlink, которые широко используются военнослужащими СОУ.

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