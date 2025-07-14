Украинцев обманывают в супермаркетах: как сберечь деньги

В супермаркетах и других торговых заведениях покупателей могут обвешивать. Для этого применяются не прошедшие поверку весы. Однако это является нарушением прав потребителя. А потому покупатели могут жаловаться на такие учреждения.

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Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили, что с жалобой можно обращаться в:

Госпродпотребслужбу.

Суд.

При этом подчеркивается: покупая товар на вес, следует обращать внимание, имеют ли средства измерительной техники поверочное клеймо. Ведь в противном случае покупатель имеет право требовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки.

Вместе с тем, отмечается, если товар продается на рынке, можно обратиться к его администрации – чтобы та предоставила измерительные приборы. Ведь согласно правилам торговли на рынках, та "обязана обеспечивать продавцов средствами измерительной техники".

"Если вам не подтвердили исправность измерительного прибора, Вы можете обратиться в соответствующие органы. Так как Ваши права потребителя нарушены", – резюмировали специалисты.

Супермаркеты обманывают при проведении акций

В то же время, украинские супермаркеты и магазины активно используют маркетинговые уловки, чтобы привлечь больше покупателей – в том числе и акционные скидки. Но на практике это нередко оборачивается обманом: на ценнике указана одна цена, а на кассе пробивают совсем другую.

Как отметили в Госпродпотребслужбе, если на кассе озвучивают цену выше той, что указана на ценнике, покупатель имеет полное право требовать расчет по указанной сумме. Ведь именно она повлияла на решение о покупке.

В то же время отмечается, что если права потребителя нарушены, а предприятие отказывается удовлетворить справедливые требования в соответствии с действующим законодательством, следует обращаться в территориальный орган Госпродпотребслужбы в своем регионе. Адреса – по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинские супермаркеты, магазины и другие торговые заведения обязаны производить обмен непродовольственных товаров, проданных по акции. Однако только если товар находится в надлежащем состоянии. Отказ от этого является нарушением законодательства.

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