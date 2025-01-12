Охранники в супермаркетах нарушают права украинцев: что им запрещено делать

Охранники в супермаркетах и магазинах не имеют права заставлять покупателей платить за испорченный товар. Ведь зачастую они работают в этих заведениях по найму от других компаний – и, соответственно, не представляют те. В то же время, осуществление таких действий является грубым нарушением законодательства. И, следовательно, причиной для вызова полиции.

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Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили:

по поводу товаров покупателям всегда следует разговаривать только с продавцами магазина;

товара с испорченной упаковкой не должно быть в магазине. Соответственно, наличие такового является ответственностью заведения, а не покупателя.

"Охранники не имеют права говорить, что делать с товарами – часто они не представляют магазин. Если заставляют оплатить испорченный товар, это грубое нарушение многих статей Закона Украины "О защите прав потребителей". Поэтому можно обращаться в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: если же охранник настойчиво заставляет покупателя платить за испорченный товар, стоит активно доказывать свою невиновность. В частности, требовать просмотра видео с камер наблюдения.

Впрочем, это может не возыметь нужного действия. В таком случае эксперты советуют вызывать полицию.

Супермаркеты могут "обманывать" украинцев с помощью ценников

В то же время, магазины и супермаркеты должны указывать на ценниках точную, понятную, лаконичную информацию и не вводить в заблуждение покупателя. Например, из ценников должно быть понятно, какому весу соответствует указанная стоимость товара. Нарушение же этих правил может стать причиной привлечения к ответственности.

Вместе с тем, пояснили в Госпродпотребслужбе, оформление средств информирования о ценах – собственно, ценников – "осуществляется до поступления товара в торговый зал". А проверить их наличие и правильность оформления работники магазина должны до начала его работы.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, под предлогом того, что нечем давать сдачу, кассиры в супермаркетах или магазинах могут отказаться принимать у покупателей те или иные купюры и монеты. Однако такие действия являются нарушением законодательства о защите прав потребителей. А потому в такой ситуации следует подавать жалобу.

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