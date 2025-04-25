Украинцев готовят к удорожанию коммуналки: когда суммы в платежках могут вырасти

До конца года в Украине не планируют повышать плату за коммунальные услуги, но уже с 2026-го тарифы по ЖКХ могут пересмотреть. Это объясняется сложным положением в энергетике и необходимость сокращать дефицит бюджета.

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Об этом идет речь в апрельском инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ). Отмечается, что сроки и параметры пересмотра тарифов на коммуналку пока неопределенны. Кроме того, это риск для прогноза инфляции.

"Ожидается, что в текущем году действующие тарифы на газ, отопление и поставки горячей воды не будут пересматриваться. Однако сложное состояние в энергетике и фискальная консолидация, вероятно, обусловят постепенную корректировку этих тарифов в следующих годах. В частности, предполагается начало постепенного приведения их к экономически обоснованным уровням с 2026 года", – отмечают авторы отчета.

Отмечается, что дальнейшая отсрочка пересмотра коммунальных тарифов обусловит более низкую инфляцию, но будет накапливать ухудшение финансового состояния государственных энергокомпаний. Это приведет к росту рисков нестабильности на энергорынке, ухудшению инвестиционного потенциала отрасли, и к тому же лишь отложит на будущее ценовое давление.

"Вместо этого достаточно быстрое и существенное повышение стоимости энергоносителей для устранения дисбалансов в энергетическом секторе усилит инфляционное давление в соответствующем периоде и обусловит потребность в увеличении субсидий для населения", – уверены в НБУ.

Коммунальные услуги в Украине: что подорожало сильнее всего

Как уже сообщалось, по данным Госстата, по состоянию на март коммунальные тарифы в Украине выросли за год на 20,2%. Больше всего – на электроэнергию, которая подорожала сразу на 63,6%. Впрочем, стоимость других услуг также выросла, в частности:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 19,1%;

уборка мусора – на 10,7%;

содержание и ремонт жилья – на 3,2%;

водоснабжение – на 0,7%;

канализация – на 0,6%.

На прежнем уровне остались только газ, горячая вода и отопление.

Как сообщал OBOZ.UA, в правительстве утверждают, что по окончании отопительного сезона (30 апреля) тариф на электроэнергию в Украине останется на прежнем уровне. Таким образом, после этого срока – в частности, в мае, июне и т.д. – украинцы продолжат платить за свет 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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