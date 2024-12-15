Украинцам за работу готовы платить более 45 тысяч: каких специалистов ищут на высокую зарплату
Средняя зарплата геодезиста в Украине на декабрь 2024 года составляет 15 101 грн в месяц, а опытные специалисты могут зарабатывать до 45 000 грн и более. Профессия остается перспективной благодаря спросу в строительстве и инфраструктурных проектах.
OBOZ.UA исследовал, сколько зарабатывают специалисты в Украине. Геодезисты – это специалисты, без которых невозможно качественное строительство, землеустройство, проектирование инфраструктурных объектов и точная оценка земель.
Они производят точные измерения земной поверхности и определяют расположение объектов в пространстве. Геодезисты выполняют широкий спектр задач:
- топографические съемки: они создают подробные карты местности для строительства, землеустройства или других целей;
- инженерные работы: определяют точные параметры земельных участков, необходимых для строительства построек, мостов или дорог;
- землеустройство: геодезисты работают с земельными участками, распределяя их или восстанавливая границы;
- маркшейдерия: работают в горной отрасли, занимаясь измерениями подземных или открытых разработок;
- Контроль строительных работ: следят за соответствием строительства проектной документации.
Работа геодезиста связана с использованием современных технологий: лазерных сканеров, дронов, GPS оборудования, а также специализированного программного обеспечения для обработки данных.
Заработная плата геодезистов
По данным профильных порталов для поиска работы, на декабрь 2024 года средняя зарплата геодезиста в Украине составляет 15 101 грн в месяц, или 94,38 грн в час. Однако в некоторых регионах или компаниях геодезисты могут зарабатывать гораздо больше. Медиана зарплат:
- средняя зарплата: 22500 грн (на 2% больше, чем в декабре 2023 года);
- минимальная зарплата: 12 000-15 000 грн (для начинающих);
- максимальная зарплата: 40 000 грн. и более (для высококвалифицированных специалистов).
Данные собраны из более чем 68 вакансий за последние три месяца. Зарплаты в зависимости от опыта и региона:
- начинающие (0-2 года): от 12 000 до 18 000 грн;
- средний уровень (3-5 лет): 20000–30000 грн;
- опытные специалисты (5+ лет): 30000–45000 грн.
В Киеве, Львове, Одессе и Днепре зарплаты, как правило, выше, чем в меньших городах. Геодезисты наблюдают небольшой, но стабильный рост заработной платы.
В декабре 2023 года средняя зарплата составляла 22 000 грн, что на 2% меньше, чем по состоянию на конец 2024 года. Повышение заработков связано с ростом спроса на инженерные специальности и развитием строительного сектора.
Наибольший спрос на геодезистов сосредоточен в больших городах Украины. Основные работодатели:
- строительные компании;
- землеустроительные организации;
- горнодобывающие предприятия;
- государственные учреждения, занимающиеся землеустройством.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2025 году средняя зарплата увеличится с 21,8 тыс. до 24,3 тыс. грн. То есть через год в среднем украинцы будут зарабатывать на 10,5% больше. При этом инфляция должна быть около 9,5%.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!