Украинцам за работу готовы платить более 45 тысяч: каких специалистов ищут на высокую зарплату

Средняя зарплата геодезиста в Украине на декабрь 2024 года составляет 15 101 грн в месяц, а опытные специалисты могут зарабатывать до 45 000 грн и более. Профессия остается перспективной благодаря спросу в строительстве и инфраструктурных проектах.

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OBOZ.UA исследовал, сколько зарабатывают специалисты в Украине. Геодезисты – это специалисты, без которых невозможно качественное строительство, землеустройство, проектирование инфраструктурных объектов и точная оценка земель.

Они производят точные измерения земной поверхности и определяют расположение объектов в пространстве. Геодезисты выполняют широкий спектр задач:

топографические съемки: они создают подробные карты местности для строительства, землеустройства или других целей;

они создают подробные карты местности для строительства, землеустройства или других целей; инженерные работы: определяют точные параметры земельных участков, необходимых для строительства построек, мостов или дорог;

землеустройство: геодезисты работают с земельными участками, распределяя их или восстанавливая границы;

геодезисты работают с земельными участками, распределяя их или восстанавливая границы; маркшейдерия: работают в горной отрасли, занимаясь измерениями подземных или открытых разработок;

работают в горной отрасли, занимаясь измерениями подземных или открытых разработок; Контроль строительных работ: следят за соответствием строительства проектной документации.

Работа геодезиста связана с использованием современных технологий: лазерных сканеров, дронов, GPS оборудования, а также специализированного программного обеспечения для обработки данных.

Заработная плата геодезистов

По данным профильных порталов для поиска работы, на декабрь 2024 года средняя зарплата геодезиста в Украине составляет 15 101 грн в месяц, или 94,38 грн в час. Однако в некоторых регионах или компаниях геодезисты могут зарабатывать гораздо больше. Медиана зарплат:

средняя зарплата: 22500 грн (на 2% больше, чем в декабре 2023 года);

22500 грн (на 2% больше, чем в декабре 2023 года); минимальная зарплата: 12 000-15 000 грн (для начинающих);

12 000-15 000 грн (для начинающих); максимальная зарплата: 40 000 грн. и более (для высококвалифицированных специалистов).

Данные собраны из более чем 68 вакансий за последние три месяца. Зарплаты в зависимости от опыта и региона:

начинающие (0-2 года): от 12 000 до 18 000 грн;

средний уровень (3-5 лет): 20000–30000 грн;

20000–30000 грн; опытные специалисты (5+ лет): 30000–45000 грн.

В Киеве, Львове, Одессе и Днепре зарплаты, как правило, выше, чем в меньших городах. Геодезисты наблюдают небольшой, но стабильный рост заработной платы.

В декабре 2023 года средняя зарплата составляла 22 000 грн, что на 2% меньше, чем по состоянию на конец 2024 года. Повышение заработков связано с ростом спроса на инженерные специальности и развитием строительного сектора.

Наибольший спрос на геодезистов сосредоточен в больших городах Украины. Основные работодатели:

строительные компании;

землеустроительные организации;

горнодобывающие предприятия;

государственные учреждения, занимающиеся землеустройством.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2025 году средняя зарплата увеличится с 21,8 тыс. до 24,3 тыс. грн. То есть через год в среднем украинцы будут зарабатывать на 10,5% больше. При этом инфляция должна быть около 9,5%.

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