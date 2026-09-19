Дефицита бензина на АЗС не будет, но проблемы есть: что стоит знать о ситуации на топливном рынке

В Украине из-за атак РФ на АЗС дефицита топлива не будет. Даже в прифронтовых регионах, где подверглись атакам более 300 АЗС, топливо есть. Однако при определенных условиях возможны перебои с топливом.

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Об этом на своей странице в Facebook написал директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн. "Сейчас все спрашивают, будет ли дефицит из-за ударов по АЗС? Ответ: нет. В прифронтовых регионах подверглись нападениям более 300 АЗС, и на данный момент нет ни одного места, где бы люди остались без топлива. Да, где-то приходится ехать дальше, брать канистры, но нет такого, чтобы кто-то остался без топлива. Могут ли быть перебои с топливом?", – пояснил Куюн.

При этом перебои с топливом могут быть не из-за ударов по АЗС, а из-за системных действий врага по топливной инфраструктуре.

"Это не новость, отрасль подвергается непрерывным ударам с 24 февраля 2022 года. Сначала перекрыли почти 100% "довоенных" поставок, мы построили новую систему через южную и западную границы. Да, она диверсифицирована, гибка, прошла немало испытаний. Доставляем по разветвленным маршрутам всеми видамитранспорта. Это идеальная система для страны, находящейся в состоянии войны. Но это не означает, что она непоколебима и пуленепробиваема", – пояснил он.

В Европе существует система стратегических запасов нефти и нефтепродуктов на 90 дней потребления. В Украине есть закон, который должен был бы через несколько лет создать такие запасы.

"Вот только один нюанс: нам негде хранить топливо, потому что в стране нет нефтебаз, которые хотя бы раз не подвергались бы атакам (некоторым хватило одного раза, чтобы сгореть или чтобы отказаться от их использования)", – пояснил Куюн.

Правительство начало предпринимать реальные шаги по их созданию. Был принят пакет постановлений, которые, во-первых, предусматривают страхование "топливных" рисков, во-вторых, предоставляют льготы по кредитам, направленным на создание, внимание, подземных резервуаров. Суммы достаточные – до 1 млрд грн "на руки" под целевое использование и ограниченный срок реализации проекта (обсуждался год).

"Однако есть нюансы. Во-первых: согласование проекта нового резервуара – 1–1,5 года. Строительство – ещё минимум полгода. То есть защищённые хранилища могут появиться через 2–2,5 года в лучшем случае. Если упростят бюрократические процедуры, это займет вдвое меньше времени. Кроме того, само государство работает над созданием подземного парка хранения нефтепродуктов. (Недавно я писал о соответствующем постановлении). Но до зимы ничего не будет, это факт. (И я не говорю о таких аспектах, как нереальные суммы, необходимые для закупки топлива в запас)", – пояснил Куюн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Россия всё чаще наносит удары по украинским автозаправочным станциям, но вряд ли сможет критически повлиять на обеспечение страны топливом. В Украине работает очень разветвленная сеть АЗС – всего около 5 тысяч. Поэтому удары по гражданским заправкам носят прежде всего террористический характер и призваны запугать население.

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