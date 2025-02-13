Украинцам ввели новые правила для торговли молочной продукцией: что изменится с 29 апреля

С 29 апреля 2025 года вступают в силу новые правила торговли молоком, обязывающие продавцов проходить обязательный лабораторный контроль. Без соответствующих документов молоко и молочные продукты нельзя будет продавать на агропродовольственных рынках.

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Об этом пишет Министерство аграрной политики Украины. 31 декабря 2024 года Министерство юстиции зарегистрировало приказ Министерства аграрной политики и продовольствия № 4150, которое вступит в силу 29 апреля 2025 года.

Что предусматривает приказ

Новые правила призваны усовершенствовать мероприятия по обращению молока и молочных продуктов, продаваемых на агропродовольственных рынках. В частности:

вводятся четкие требования к отбору образцов молока и молочных продуктов;

определяются показатели качества и безопасности , которые регулярно будут проверяться;

, которые регулярно будут проверяться; обязательными станут лабораторные исследования для подтверждения соответствия продукции санитарным нормам.

Эти требования распространяются как на промышленных производителей, так и на мелкотоварных продавцов – физических лиц, которые содержат до пяти коров и продают молоко непосредственно конечному потребителю. Согласно приказу, введение в обращение сырого молока и молочных продуктов будет разрешено только при наличии определенных документов:

ветеринарный или идентификационный документ , подтверждающий безопасность молока и здоровья животных. В нем указываются результаты исследования животных на мастит, туберкулез, лейкоз и бруцеллез;✔ дата последней прививки против сибирской язвы.

, подтверждающий безопасность молока и здоровья животных. В нем указываются результаты исследования животных на мастит, туберкулез, лейкоз и бруцеллез;✔ дата последней прививки против сибирской язвы. экспертное заключение аккредитованной лаборатории , расположенной на агропродовольственном рынке.

, расположенной на агропродовольственном рынке. результаты лабораторных исследований безопасности молока из уполномоченной лаборатории.

Когда продукция не будет допускаться к продаже

если лабораторные исследования выявят нарушение санитарных норм , продукция будет подлежать утилизации или уничтожению.

, продукция будет подлежать утилизации или уничтожению. запрещается продажа молока и молочных продуктов в случае несоответствия органолептическим (запах, вкус, цвет, консистенция) или физико-химическим показателям .

. опасные потребления молочные продукты будут изыматься с рынка под контролем государственного инспектора.

Раньше обязательная проверка молочной продукции проводилась только для выборочных партий. Теперь каждая партия молока и молочных продуктов подлежит исследованию, что значительно повысит уровень безопасности. Как будут отбирать образцы молока:

отбор образцов будут производить специалисты аккредитованных лабораторий без оформления дополнительных актов;

без оформления дополнительных актов; будут проверять все виды продукции, независимо от объема продаж;

в случае микробиологических исследований будут использоваться стерильные контейнеры для отбора образцов.

Какие исследования будут проводиться

для молока: органолептический анализ (запах, вкус, цвет, консистенция), проверка густоты, кислотности, содержания жира и белка, выявление бактериального загрязнения;

органолептический анализ (запах, вкус, цвет, консистенция), проверка густоты, кислотности, содержания жира и белка, выявление бактериального загрязнения; для молочных продуктов: органолептический анализ, проверка кислотности, дополнительные исследования на подлог и содержание ингибирующих веществ;

Что изменится для покупателей

повысится качество молочной продукции на рынках благодаря обязательным проверкам;

на рынках благодаря обязательным проверкам; уменьшится риск приобретения опасного молока , которое может содержать инфекционные возбудители или химические примеси;

, которое может содержать инфекционные возбудители или химические примеси; прозрачность происхождения молочной продукции, поскольку все продавцы должны иметь соответствующие документы.

Однако возможны и некоторые трудности. Мелкие фермеры могут столкнуться с проблемами оформления документов, что может уменьшить количество продавцов на рынках и поднять цены на молочную продукцию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на молочные продукты в Украине остаются высокими, но их рост замедлился из-за снижения покупательной способности населения. Стоимость пастеризованного молока составляет 54,79 грн/кг, кефира (2,5%) – 66,95 грн/кг, а сыра "Голландский" – 531,41 грн/кг, что демонстрирует незначительное повышение по сравнению с предыдущим месяцем.

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