Украинцам ввели новые правила для торговли молочной продукцией: что изменится с 29 апреля
С 29 апреля 2025 года вступают в силу новые правила торговли молоком, обязывающие продавцов проходить обязательный лабораторный контроль. Без соответствующих документов молоко и молочные продукты нельзя будет продавать на агропродовольственных рынках.
Об этом пишет Министерство аграрной политики Украины. 31 декабря 2024 года Министерство юстиции зарегистрировало приказ Министерства аграрной политики и продовольствия № 4150, которое вступит в силу 29 апреля 2025 года.
Что предусматривает приказ
Новые правила призваны усовершенствовать мероприятия по обращению молока и молочных продуктов, продаваемых на агропродовольственных рынках. В частности:
- вводятся четкие требования к отбору образцов молока и молочных продуктов;
- определяются показатели качества и безопасности, которые регулярно будут проверяться;
- обязательными станут лабораторные исследования для подтверждения соответствия продукции санитарным нормам.
Эти требования распространяются как на промышленных производителей, так и на мелкотоварных продавцов – физических лиц, которые содержат до пяти коров и продают молоко непосредственно конечному потребителю. Согласно приказу, введение в обращение сырого молока и молочных продуктов будет разрешено только при наличии определенных документов:
- ветеринарный или идентификационный документ, подтверждающий безопасность молока и здоровья животных. В нем указываются результаты исследования животных на мастит, туберкулез, лейкоз и бруцеллез;✔ дата последней прививки против сибирской язвы.
- экспертное заключение аккредитованной лаборатории, расположенной на агропродовольственном рынке.
- результаты лабораторных исследований безопасности молока из уполномоченной лаборатории.
Когда продукция не будет допускаться к продаже
- если лабораторные исследования выявят нарушение санитарных норм, продукция будет подлежать утилизации или уничтожению.
- запрещается продажа молока и молочных продуктов в случае несоответствия органолептическим (запах, вкус, цвет, консистенция) или физико-химическим показателям.
- опасные потребления молочные продукты будут изыматься с рынка под контролем государственного инспектора.
Раньше обязательная проверка молочной продукции проводилась только для выборочных партий. Теперь каждая партия молока и молочных продуктов подлежит исследованию, что значительно повысит уровень безопасности. Как будут отбирать образцы молока:
- отбор образцов будут производить специалисты аккредитованных лабораторий без оформления дополнительных актов;
- будут проверять все виды продукции, независимо от объема продаж;
- в случае микробиологических исследований будут использоваться стерильные контейнеры для отбора образцов.
Какие исследования будут проводиться
- для молока: органолептический анализ (запах, вкус, цвет, консистенция), проверка густоты, кислотности, содержания жира и белка, выявление бактериального загрязнения;
- для молочных продуктов: органолептический анализ, проверка кислотности, дополнительные исследования на подлог и содержание ингибирующих веществ;
Что изменится для покупателей
- повысится качество молочной продукции на рынках благодаря обязательным проверкам;
- уменьшится риск приобретения опасного молока, которое может содержать инфекционные возбудители или химические примеси;
- прозрачность происхождения молочной продукции, поскольку все продавцы должны иметь соответствующие документы.
Однако возможны и некоторые трудности. Мелкие фермеры могут столкнуться с проблемами оформления документов, что может уменьшить количество продавцов на рынках и поднять цены на молочную продукцию.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на молочные продукты в Украине остаются высокими, но их рост замедлился из-за снижения покупательной способности населения. Стоимость пастеризованного молока составляет 54,79 грн/кг, кефира (2,5%) – 66,95 грн/кг, а сыра "Голландский" – 531,41 грн/кг, что демонстрирует незначительное повышение по сравнению с предыдущим месяцем.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!