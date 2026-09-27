Украинцам вместо топлива продавали "бодягу": где машины заправляли фальсификатом. Фото

В Украине разоблачили незаконную продажу топлива – в частности, дизеля. Организована она была в Устигуле Волынской области.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:

Топливо изготовляли кустарным способом в специально обустроенном гараже.

Приобрести готовую продукцию можно было или прямо на месте, или заказать с доставкой через специально созданные группы в мессенджерах.

Для перевозки использовали грузовые микроавтобусы, оборудованные резервуарами и системами перекачки топлива.

"Во время обысков изъято более 33 тыс. литров горючего, газового конденсата и жидкостей с признаками горюче-смазочных материалов. Также изъяты 2 микроавтобуса, резервуары, оборудование для хранения, отпуска и перекачки горючего, черновая бухгалтерия, наличные средства", – говорится в сообщении.

В целом, отмечается, общая стоимость изъятого имущества превышает 2 млн грн. Ныне на него наложен арест.

В настоящее время по делу продолжается досудебное расследование – по ч. 1, 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, транспортировка и сбыт подакцизных товаров) и ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины. Среди прочего, фигурантам грозит лишение свободы от 3 до 5 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Россия все чаще атакует украинские автозаправочные станции, но вряд ли сможет критически повлиять на обеспечение страны топливом. В Украине работает очень разветвленная сеть АЗС – всего около 5 тысяч. Поэтому удары по гражданским заправкам имеют прежде всего террористический характер и призваны запугать население.

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