Украинцам в этом году придется заплатить больше: куличи от производителей значительно подорожали

В 2026 году куличи от производителей в Украине подорожали на 15-20% из-за роста затрат на энергию, импортные ингредиенты и зарплаты. Несмотря на это, рынок до сих пор остается конкурентным, а покупатели могут выбирать между доступными и премиальными вариантами в зависимости от бюджета.

Видео дня

Об этом рассказал первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Украины (ВАП) Александр Тараненко в комментарии медиа. По его словам, рынок праздничной выпечки реагирует на экономические изменения не менее чувствительно, чем базовые продукты питания.

Цены на куличи в значительной степени зависят от их веса, рецептуры и уровня оформления. Самые доступные варианты – это классические изделия весом около 300 граммов, которые можно приобрести по цене от 45 гривен на уровне производителя.

В то же время более сложные куличи с добавлением изюма, цукатов, шоколада или декоративных элементов могут стоить до 300 гривен еще до наценки магазинов. В розничной торговле цена возрастает еще на 10-20%, что делает конечную стоимость еще более ощутимой для покупателя.

Отдельную нишу занимает премиум-сегмент, где цена кулича может достигать 1,5-2 тысяч гривен. По словам Тараненко, это уже не просто выпечка, а гастрономический продукт с дизайнерским оформлением, дорогими ингредиентами и авторскими рецептами.

Рост цен имеет комплексный характер и связан сразу с несколькими факторами. Прежде всего это подорожание энергоносителей. Производство выпечки напрямую зависит от стоимости газа и электроэнергии, которые существенно влияют на себестоимость продукции.

Второй важный фактор – это импортные составляющие, ведь изюм, цукаты, орехи или шоколад, в основном закупаются за рубежом, поэтому их цена зависит от валютного курса и логистических затрат. Кроме того, с начала года выросла минимальная заработная плата, что заставило производителей пересмотреть расходы на персонал. В пекарской отрасли, где значительная часть процессов выполняется вручную, этот фактор имеет особенно большое значение.

Несмотря на повышение цен, производители не получают сверхприбылей. По словам Тараненко, рентабельность производства куличей обычно не превышает 20%. Он объясняет это высоким уровнем конкуренции.

На рынке работают не только крупные хлебопекарные предприятия, но и кафе, рестораны и небольшие пекарни. В период перед Пасхой каждый из них пытается предложить что-то уникальное, чтобы привлечь внимание покупателя.

Именно поэтому борьба за клиента часто происходит не столько из-за цены, сколько из-за внешнего вида продукта. Дизайн, упаковка и креативное оформление становятся важными элементами продажи. Над этим работают маркетологи и дизайнеры, создавая куличи, которые выглядят как праздничные подарки. По словам эксперта, ближайшие годы тенденция к подорожанию праздничной выпечки может сохраняться.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2026 году пасхальная корзина для семьи из четырех человек будет стоить около 1903 грн, что на 14,4% дороже, чем в прошлом году, а с дополнительными продуктами – более 2300 грн. Основной рост цен вызван подорожанием мяса, молочных продуктов и базовых ингредиентов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!