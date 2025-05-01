Украинцам усложняют пересечение границы с Польшей: на каком пункте пропуска введут ограничения

На пункте пропуска "Корчевая – Краковец" на границе с Польшей c 8 мая будут проводиться дорожные работы. В связи с этим, на пункте будут действовать временные ограничения – возможно снижение пропускной способности.

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Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Там отметили: работы, а с ними и ограничения, будут продолжаться до средины июня.

"Временные ограничения в пункте пропуска "Корчева – Краковец". Запланирована замена асфальтного покрытия на въездном направлении для грузового транспорта в Польшу и на выездном – для пассажирского со стороны Польши", – говорится в сообщении.

Какими пунктами пропуска можно воспользоваться для обхода ограничений

В связи с ограничениями в Госпогранслужбе посоветовали украинцам заранее планировать маршруты. А также, по возможности, пользоваться менее загруженными пунктами пропуска:

"Смильница";

"Нижанковичи";

"Рава-Русская";

"Грушев";

"Угринов".

Работы на пункте "Шегини"

Вместе с тем, на пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей c 22 апреля проводятся ремонтно-реконструкционные работы. Из-за этого для легковых транспортных средств будет ограничен выезд из Украины. В частности, объяснили в Госпогранслужбе, из-за того, что одна из полос на выезд не будет работать, могут образоваться очереди.

"Работы продлятся ориентировочно до 10 мая. Следите за обновлениями", – говорится в сообщении.

Что делать путешественникам

Проверяйте актуальную информацию об очередях перед выездом.

Планируйте запас времени на возможные задержки.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина и Венгрия расширили сеть пограничных пропускных пунктов. В частности, теперь украинцы могут попасть в страну ЕС через новый пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош".

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